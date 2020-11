Sinner-Fucsovics oggi: orario, tv, streaming, programma Atp Sofia 2020

Oggi, all’incirca per le 13.00, Jannik Sinner scenderà in campo per affrontare il primo turno dell’ATP di Sofia 2020. Il nome dell’avversario è quello dell’ungherese Marton Fucsovics (n.55 del mondo).

Una sfida non banale per il giovane altoatesino. Il magiaro, infatti, è un giocatore particolarmente solido, che concede poco all’avversario in termini di errori. Jannik, quindi, dovrà minimizzare gli errori non forzati e avere con costanza il pallino del gioco in mano. Da capire, da questo punto di vista, quanto Sinner avrà recuperato dal problema al piede: l’azzurrino, infatti, è stato costretto al ritiro nel corso del match a Vienna (Austria) contro il russo Andrey Rublev per una dolorosa vescica che si trascina dall’ATP di Colonia. Partita insidiosa anche guardando i precedenti: i due si sono incrociati negli Australian Open 2020 e l’italiano è stato sconfitto in tre set dal magiaro. Certo, l’allievo di Riccardo Piatti ha compiuto dei grossi passi in avanti, come dimostrato dai quarti di finale raggiunti al Roland Garros, ma ogni incontro fa storia a sé.

PROGRAMMA SINNER-FUCSOVICS IN TV

Oggi, all’incirca per le 13.00, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’ATP di Sofia 2020. Sul veloce indoor bulgaro l’altoatesino affronterà nel match valido per il primo turno l’insidioso ungherese (n.55 del mondo) Márton Fucsovics. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis e godrà della DIRETTA LIVE testuale di OA Sport. Di seguito la programmazione.

ore 13.00 circa (italiane) – Sinner vs Fucsvocis – Primo turno ATP Sofia 2020

