Sci di fondo, Ilaria Debertolis: “Obiettivo i Mondiali di Oberstdorf, in primis la 10km skating”

Ospite di Sport2Day, il nuovo notiziario sportivo di OA Sport, presente anche sulla webtv Sport2U e su tutti i canali social, lunedì 9 novembre 2020, direttamente da Livigno dove si trova per gli allenamenti, Ilaria Debertolis, una delle punte della nazionale italiana femminile di sci di fondo fondo, ha parlato della suo stato di forma attuale, del calendario di Coppa del Mondo 2020-2021 e dei suoi obiettivi per la prossima stagione.

Questi alcuni passaggi significativi dell’intervista che potete gustarvi integralmente nel video sottostante: “Siamo venuti qua ad allenarci appena ha aperto l’anello di fondo e per fortuna le temperature adesso sono scese, mentre durante i primi giorno ha fatto troppo caldo. Ora le condizioni sono buone. Preoccupazione legata al Covid-19? Il problema sicuramente ci sarà. A livello italiano hanno già cancellato le prime gare, purtroppo. Per la Coppa del Mondo, Kuusamo è confermata, mentre attendiamo news da Lillehammer. E’ ancora tutto un po’ precario. Il Tour de Ski concentrato a gennaio e in tre località è una buona idea, viaggi con il pullmino, controllati, e senza aerei. Sarà più complesso partire per Finlandia e Norvegia. Il calendario per ora ricalca quello originale, ma gli spostamenti previsti sono davvero tanti, non so se riusciranno a portarlo a termine nella sua interezza. Io salterò le prime tappe al nord, mi concentrerò sulle gare di Coppa da Davos in avanti. Spero riescano a organizzare alcune gare italiane per permetterci di entrare subito in forma. Quest’anno ci sono i Mondiali a Oberstdorf l’obiettivo è qualificarmi ed essere al meglio per quel periodo, soprattutto per la 10km in skating, che è un po’ la “mia” gara”.

Loading...

Loading...

LA VIDEO INTERVISTA INTEGRALE A ILARIA DEBERTOLIS INIZIA AL MINUTO 17′

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

TWITTER: gianmilan76

MAIL: gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo