Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2020: si aprono i battenti con le sprint. Federico Pellegrino in cerca del primo podio

Dopo un interessante numero di peripezie, si apre la Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021, la numero 40 della storia, con Alexander Bolshunov a difendere la Sfera di Cristallo dagli assalti di Johannes Klaebo (e non solo) in campo maschile e Therese Johaug a fare lo stesso in campo femminile.

La vigilia, a Ruka, è stata smossa da una quantomeno singolare sequenza di eventi, con l’allenatore norvegese Eirik Nossum che in un primo tempo era risultato positivo al Covid-19. A seguito di questo fatto, tutta la Norvegia era stata messa in quarantena in attesa di sviluppi, puntualmente arrivati: secondo tampone negativo, squadra norvegese di nuovo in grado di allenarsi.

Per l’Italia gli occhi sono puntati su Federico Pellegrino, all’interno del contingente di sette tra uomini e donne che sono a Ruka nel weekend. Il poliziotto di Nus non ha avuto mai tanta fortuna in questo appuntamento, a causa del fatto che la sprint è storicamente a tecnica classica. Un quinto posto, due settimi, un nono, un undicesimo e, lo scorso anno, un ventiseiesimo fanno parte del suo ruolino di marcia. Quest’anno l’argento olimpico di PyeongChang 2018 si presenta dopo aver avuto un’estate complicata a causa di un infortunio che ha condizionato la sua preparazione, ma dal quale si è ora ripreso perfettamente. E sarà proprio lui il primo a prendere il via, alle 11:40:15 finlandesi (le 10:40:15 italiane). Partirà per 19°, per cercare la qualificazione, Francesco De Fabiani; al via anche Maicol Rastelli con il 29 e Giandomenico Salvadori con il 57.

Tra le donne il panorama ha subito una certa evoluzione, a causa dell’abbandono di Stina Nilsson, che si è portata verso il biathlon. La Svezia può però contare su Linn Svahn, emersa di assoluta prepotenza nell’ultima stagione e che è destinata a rendere dura la vita a Therese Johaug, ammesso che la norvegese abbia voglia di farsi battere, cosa accaduta lo scorso anno nella 30 km a Oslo Holmenkollen, dove Frida Karlsson è riuscita nell’impresa. Greta Laurent è alla partenza con il 26, Lucia Scardoni con il 30 e infine Anna Comarella con il 62.

Foto: LaPresse