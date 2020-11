Sci alpino, startlist e pettorali di partenza Parallelo femminile Lech 2020. Programma, orari e tv

Giovedì 26 novembre andrà in scena il parallelo femminile di Lech, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Si torna a gareggiare sul pendio austriaco in quella che sarà l’unica gara stagionale in questo particolare format. Si incomincia alle ore 10.00 con le qualificazioni: ogni atleta effettuerà una discesa su ciascuno dei due lati di pista, la somma dei tempi definirà quali saranno le 16 ragazze che si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta. A partire dalle ore 17.45 spazio a ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali: si tratterà di scontri diretti, testa a testa avvincenti tutti sulla durata delle due manche (ogni ragazza scenderà sia sulla pista rossa che su quella blu).

Cambia dunque il regolamento rispetto a quello della passata stagione, quando si gareggiava soltanto su una run. La gara sarà dunque meno aleatoria ed emergerranno tutti i valori in campo, va ricordato che si gareggerà con gli sci da gigante e le porte saranno distanziate tra loro di 16-20 metri. In palio punti pesantissima per la Coppa del Mondo. Le grandi favorite della vigilia sono la slovacca Petra Vlhova e la statunitense Mikaela Shiffrin, ma anche le italiane hanno qualcosa da dire, soprattutto Federica Brignone e Marta Bassino che proveranno a portare a casa un risultato prezioso in ottica classifica generale. Da tenere d’occhio il rientro di Sofia Goggia e la qualità di Irene Curtoni nelle discipline tecniche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, le startlist e i pettorali di partenza del parallelo femminile di Lech, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go, DAZN.; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA PARALLELO FEMMINILE LECH:

CLICCA QUI PER LA STARTLIST DELLE QUALIFICAZIONI

CALENDARIO PARALLELO FEMMINILE LECH: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE:

10.00 Qualificazioni

17.45 Tabellone a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale)

PARALLELO FEMMINILE LECH: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport e su Eurosport 2.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

