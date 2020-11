Sci alpino: Petra Vlhova, a Levi per fare doppietta. E scappare in classifica generale

E’ la favorita numero uno. Ma anche l’atleta con più pressione, perché gli occhi sono puntati su di lei anche come possibile vincitrice della sfera di cristallo generale. Con tante incognite che gravano sulla Shiffrin, infatti, Petra Vlhova vuole diventare la prima sciatrice slovacca (uomini compresi) a conquistare la Coppa del Mondo di sci alpino. Può farcela, eccome: resta da capire se reggerà la pressione forte che grava su di lei. Quanto visto il 17 ottobre a Soelden è significativo in questo senso: una prima manche senza ne capo ne coda, una seconda da regina assoluta. Morale: terzo posto in rimonta e buona fiducia incamerata.

Ma ora Petra vuole imporsi nelle prossime tre gare con 300 punti in palio, dai due slalom a Levi (dove ha già vinto), al parallelo di Lech, settimana prossima. Per scavare già un solco tra se e le rivali. Considerato che è la campionessa del mondo in carica in gigante, che l’unica avversaria in slalom può essere solo Shiffrin (se avrà recuperato voglia e forma) e che in superG e discesa ha ancora ampi margini di miglioramento, Vlhova può sicuramente essere considerata la candidata numero uno alla Coppa generale. Con meno superG e nessuna combinata, oltretutto, il calendario gioca a suo favore. Ora però dovrà dimostrare sul campo di meritare il trofeo ancora nelle mani di Federica Brignone.

Per Levi ha programmato tutto alla perfezione: è in Finlandia dal 30 ottobre, si è allenata in qualsiasi condizione, ha gareggiato in due FIS a Suomo, dando più di quattro secondi (come minimo) alle malcapitate avversarie. La forma è molto buona. In Lapponia lei e il suo staff si aspettano solo due vittorie. Shiffrin permettendo. Ma in slalom la sorpresa è dietro l’angolo e ci sono anche diverse atlete forti che rientrano nel circuito, da Meillard a Noens, da Schmotz alla giovane ex iridata jr., Rast. C’è una Swenn-Larsson pronta alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Insomma, non è sola, Vlhova…

A sabato e domenica per conferme. O smentite.

Foto: Magoni