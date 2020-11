Sci alpino, perché a Levi non gareggiano gli uomini? Gli slalomisti dovranno attendere l’Alta Badia!

Levi sì, ma quest’anno solo per le donne. Niente maschi in gara sulla “Black Levi“, per un appuntamento ormai fisso dal 2004 nonostante la pista finlandese non possa certo offrire un pendio particolarmente entusiasmante.

Il problema è presto spiegato: quando la FIS ha stilato definitivamente il calendario per la stagione di Coppa del Mondo 2020-2021, ha cercato il più possibile di evitare accorpamenti uomini-donne. Un po’ un assurdo, se vogliamo, perché ragazzi e ragazze fino a pochi giorni prima delle gare magari si vedono, pur distanziati, sui ghiacciai per sciare in allenamento, e poi invece in gara non si possono nemmeno incrociare…

Loading...

Loading...

In ogni caso, l’idea della Federazione era ed è quella di evitare il più possibile unione tra uomini e donne sulle piste da gara, tanto più per una trasferta che comporta il volo in aereo di fatto in una “bolla”, perché quasi tutte le atlete (tranne Shiffrin e Vlhova che sono già là) si recheranno a Levi con lo stesso volo “charter”, da Zurigo, per mantenere le squadre appunto in una “bolla”. E organizzare due voli “charter” per uomini e donne era evidentemente troppo complicato. La FIS non ha voluto.

Quindi è stato deciso che Levi poteva essere considerata gara più da donne quest’anno e tale è rimasta: gareggeranno solo le ragazze, nel prossimo weekend, per ben due volte. Il problema però risiede nel fatto che i maschi non affronteranno nessuno slalom fino al 21 dicembre 2020 (tra l’altro in Italia, in Badia), visto che in Val d’sere hanno piazzato solamente due giganti per i ragazzi.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @gianmilan76

Mail: gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse