Sci alpino: operazione riscatto per l’Italia dopo il parallelo di Lech

Scatta l’operazione riscatto per la squadra azzurra di sci alpino dopo un parallelo di Lech che ha lasciato quasi solo rimpianti e delusioni. Il prossimo sarà fine settimana importante per i colori italiani, con le donne impegnate nella velocità a St.Moritz (due supergiganti), mentre gli uomini gareggeranno saranno impegnati proprio in Italia a Santa Caterina Valfurva in gigante.

Marta Bassino e Federica Brignone sono reduci rispettivamente da un quinto ed un settimo posto a Lech. Entrambe tornano dall’Austria con molti rimpianti e con la convinzione che con anche un po’ più di fortuna il podio fosse ampiamente alla portata. Fatali i quarti di finale, con la piemontese sconfitta di pochi centesimi dalla sorpresa americana Paula Moltzan, mentre la valdostana si è arresa proprio sulla linea del traguardo a Petra Vlhova.

Loading...

Loading...

La slovacca ha avuto un inizio di stagione folgorante (tre vittorie ed un terzo posto a Soelden) e ha già allungato in classifica generale. I due supergiganti di St.Moritz, però, rappresentano un’occasione importante per Bassino e Brignone per accorciare. Va inoltre ricordato che le azzurre sono tra le favorite anche per la conquista della coppa di specialità, obiettivo a cui tiene anche Sofia Goggia, che punta ad essere grande protagonista sulle nevi svizzere.

Davvero molto deludente la prestazione degli azzurri nel parallelo maschile di Lech. Dei quattro rappresentanti in gara nessuno ha centrato la qualificazione, finendo tutti oltre la trentesima posizione. Luca De Aliprandini ha sprecato tutto nella seconda manche (era sesto a metà gara) e avrà sicuramente voglia di riscatto in quel di Santa Caterina dove sono in programma due giganti. Il nativo di Cles è stato decimo a Soelden e punta ad ottenere due risultati importanti sulle nevi italiane, cercando un podio, che per sua stessa ammissione, è l’obiettivo di questa stagione.

A Lech il migliore in qualifica è stato Roberto Nani (33°), con quest’ultimo che cerca un buon risultato a Santa Caterina, magari con un piazzamento tra i primi quindici. Anche Giovanni Borsotti è in cerca di riscatto e i due giganti nostrani sono la miglior occasione per lasciare alle spalle un inizio di stagione un po’ troppo sottotono.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse