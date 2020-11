Sci alpino: non solo Shiffrin. Meillard, Schmotz, Noens e gli altri rientri importanti a Levi

Non solo Mikaela Shiffrin, di cui parliamo a parte. Il Circo Bianco sta per riabbracciare diverse atlete reduci da una o più stagioni complicate per infortuni, riabilitazioni difficili, stati di forma scadenti ecc. ecc.

Il primo nome sulla bocca di tutti è ovviamente quello di Melanie Meillard, la fenomenale slalom-gigantista svizzera classe ’98, originaria di Neuchâtel (nell’omonimo cantone), vincitrice dell’oro olimpico giovanile in gigante, del bronzo ai Mondiali jr. in slalom e di due gare in Coppa Europa. In Coppa del Mondo Meillard si era messa in mostra fin da subito con una serie di piazzamenti clamorosi, ben 16 top ten (compreso un podio, nel City Event di Oslo) tra novembre 2016 e gennaio 2018, tra i 18 e 19 anni. A poche settimane dalle Olimpiadi di PyeongChang sembrava lei d’avvero l’unica anti-Shiffrin e invece la storia poi ha preso un’altra piega a causa dell’infortunio subito proprio alla vigilia dei Giochi Olimpici, in allenamento a YongPyong: addio ai Giochi, un calvario lungo oltre due anni, due operazioni sempre al ginocchio sinistro, un rientro senza risultati per quattro gare nella scorsa annata (tre in slalom, una in gigante) e poi il nuovo stop non dovuto a infortuni, ma alla mancanza di competitività. Ora ci riprova, senza essere ancora al top della forma, ma con gli ultimi riscontri cronometrici negli allenamenti decisamente interessanti.

Loading...

Loading...

Altro rientro importante sarà quello di Marlene Schmotz, classe ’94, tedesca, due vittorie in Coppa Europa, argento iridato juniores in slalom ai Mondiali 2015 vinti da quella Paula Moltzan in grande spolvero lo scorso 17 ottobre tra le porte larghe (primi punti per lei in Coppa del Mondo nella specialità), con Katharina Truppe all’epoca bronzo e oggi già in grado di vantare due podi nel circuito maggiore, sempre in slalom, entrambi ottenuti lo scorso anno, uno proprio a Levi. Schmotz si era infortunata al ginocchio destro nello slalom di Zagabria poco dopo aver ottenuto la prima top 10 (in gigante) a Courchevel, un 9° posto, il 17 dicembre 2019. In slalom il suo miglior risultato è l’11° posto di Lienz (29 dicembre 2019).

Non è finita qui, però: a Levi tornerà (finalmente) la campionessa francese Nastasia Noens, nizzarda, due podi in Coppa del Mondo, classe 1988, di ritorno in Coppa del Mondo dopo aver saltato tutta la scorsa stagione a causa di una frattura alla tibia rimediata nel 2019 in allenamento prima delle gare iniziali. La Francia per altro non ha mai vinto a Levi con le ragazze. In Finlandia si rivedrà in slalom, dopo il ritorno in gigante a Sölden, Camille Rast, campionessa del mondo junior 2017 in slalom e argento 2019 in gigante, che in Coppa del Mondo vanta un nono posto come miglior risultato in gigante, a Kronplatz 2017.

Ricordiamo altresì i cambi di materiale più importanti relativi alle slalomiste:

Erin Mielzynski (CAN) da Rossignol ad Atomic

Estelle Alphand (FRA) da Rossignol a Head

Marina Wallner (GER) da Atomic a Fischer

Foto: LaPresse