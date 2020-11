Sci alpino, Lech/Zürs 2020: maschi falcidiati dal Covid-19, occasione per Kristoffersen-Pinturault?

Un mese abbondante dopo Sölden riparte finalmente anche la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, orfana delle prove nordamericane. Riparte con il gigante/parallelo di Lech/Zürs, in Austria, gara voluta dalla FIS teoricamente per colmare il “vuoto” tra la prova sul Rettenbach e Levi, in condizioni normali, e invece quest’anno subito posticipata per mancanza di neve. Sarà il primo e unico parallelo individuale della stagione, visto che alle Finali di Lenzerheide il calendario prevede solo il Team Event.

La gara maschile, al solito, si presta a diversi pronostici e si annuncia apertissima. Intanto, va detto che il parallelo quest’anno sembra aver trovato la sua definitiva identità ed è quasi un peccato non abbia altre prove in programma, dopo l’assegnazione della prima Coppa di specialità, un anno fa: qualificazioni al mattino, come l’anno scorso sì, ma con solo 16 atleti poi in grado di partecipare al tabellone finale a eliminazione diretta. La grande novità è rappresentata dalle due manche fisse proprio a partire dagli ottavi di finale in avanti, giusto per evitare favoritismi di sorta dovuti a un tracciato più veloce dell’altro (come puntualmente accade). Si utilizza il classico equipaggiamento da gigante, protezioni comprese, mentre le porte avranno una distanza minima di 16 metri, massima di 20m.

Loading...

Loading...

Tornando alla gara di venerdì (ore 17.45, diretta TV Rai Sport ed Eurosport), da segnalare subito il rientro del norvegese Kilde, uscito in gigante lo scorso 18 ottobre in Austria, quando però aveva palesato comunque un ottimo stato di forma. Dopo la positività al Covid-19 si è allenato anche in Italia, a Cervinia, cercando di ritrovare in fretta la migliore condizione. Sei sono i giganti paralleli disputati al maschile nel circuito maggiore finora, e sei sono stati i vincitori diversi: Jansrud, Sarrazin, Olsson, Hirscher, Windigstad (che guida la star list di specialità) e Loc Meillard, quest’ultimo assente però causa Coronavirus in Austria, così come i connazionali Odermatt e Murisier. Assente anche l’austriaco Schwarz, ovviamente sempre a causa del virus. Tutti possibili vincitori o protagonisti…

Kilde ha già dimostrato di sapersi disimpegnare bene nella specialità, o comunque è in grado di difendersi, fa specie invece che né Pinturault (un solo podio) né Kristoffersen (idem) abbiano ancora vinto nella specialità, con Alexis quanto meno in grado di imporsi nel city event di Mosca 2012 (ma con regole un po’ diverse). Impossibile individuare un favorito all’interno del parco partenti maschile, sono almeno in 10-12 a potersi giocare vittoria e podio, se non di più. Va detto che i pretendenti alla Coppa del Mondo generale potrebbero lasciare (o guadagnare) punti importanti su alcuni avversari, perché la qualificazione al mattino mette in palio solo 16 “pettorali” per il tabellone serale. Dal quale uscirà il vincitore. Solo quattro azzurri in gara, in contumacia di Vinatzer, che sarebbe stato probabile protagonista, ma è appena stato operato d’appendicite: trattasi di Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani e Hannes Zingerle. Arrivare al momento decisiva sarebbe già un bel risultato.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

Twitter: @gianmilan76

Mail: gianmario.bonzi@gmail.com

Foto: LaPresse

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter