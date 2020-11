Sci alpino: positivo Marco Schwarz, anche lui salterà il parallelo di Lech

Avanti il prossimo. Tocca di nuovo all‘Austria, adesso, dopo la Svezia femminile. Purtroppo è una situazione che va accettata, anche se non è semplice.

Lo slalomista austriaco nativo della Carinzia, Marco Schwarz, è risultato positivo al Covid-19. Per fortuna ha solo lievi sintomi, è già isolato in casa, non sarà presente ovviamente venerdì in gara, ma non è ancora entrato nella “bolla” di Lech (come tutti, del resto), motivo per cui l‘Austria maschile potrà partecipare regolarmente al parallelo. In Austria oltretutto le norme sono diverse rispetto a quelle finlandesi.

Loading...

Loading...

Schwarz, come del resto Odermatt. Meillard e Murisier, gli ultimi svizzeri fermati per Coronavirus, sarebbe sicuramente stato uno dei favoriti in gara venerdì. In carriera ha vinto un City Event a Oslo nel 2019, seppur con regole diverse dal gigante parallelo, e spesso è stato protagonista della disciplina.

In bocca al lupo

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

Twitter: @gianmilan76

Mail: gianmario.bonzi@gmail.com

Foto: LaPresse

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter