Sci alpino, la World starting list di slalom femminile. Irene Curtoni decima, Peterlini nelle 30

Buone notizie per l’Italia alla visione della World starting list di Coppa del Mondo di slalom, che fa fede per assegnare le posizioni al via nelle gare. Irene Curtoni, infatti, si colloca al decimo posto dopo le buone prestazioni di Levi, anche se sarebbe nono perché la norvegese Nina Loeseth si è ritirata dalle competizioni, cosa che farebbe scalare di un posto anche Martina Peterlini (trentesima, mentre senza la scandinava sarebbe ventinovesima).

Al comando c’è, chiaramente, Petra Vlhova: la slovacca fa ancor più sua la posizione di testa complice la vittoria in Finlandia, con cui allunga su Mikaela Shiffrin. La campionessa americana, a sua volta, scava un ulteriormente enorme solco rispetto alla terza, l’austriaca Katharina Liensberger. Completano il novero delle prime cinque le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin.

In casa Italia, invece, c’è ancora qualcosa da osservare: il 35° posto di Marta Rossetti, il 37° di Federica Brignone, il 47° di Marta Bassino e infine il 49° di Lara Della Mea. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 26, sulle nevi di Lech, in Austria, dov’è in programma un parallelo; per rivedere uno speciale, invece, si dovrà attendere il 29 dicembre e, in particolare, l’appuntamento di Semmering.

Di seguito la classifica completa:

1. Petra Vlhova (Svk) 568

2. Mikaela Shiffrin (Usa) 477

3. Katharina Liensberger (Aut) 341

4. Wendy Holdener (Svi) 308

5. Michelle Gisin (Svi) 292

6. Katharina Truppe (Aut) 239

7. Anna Swenn Larsson (Sve) 188

8. Nina Loeseth (Nor) – ritirata – 182

9. Chiara Mair (Aut) 156

10. Irene Curtoni (Ita) 139

11. Laurence St. Germaine (Can) 135

12. Kristin Lysdahl (Nor) 109

13. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 107

14. Christina Ackermann (Ger) 103

15. Katharina Huber (Aut) 101

30. Martina Peterlini (Ita) 40

35. Marta Rossetti (Ita) 27

37. Federica Brignone (Ita) 23

47. Marta Bassino (Ita) 13

49. Lara Della Mea (Ita) 11

