Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Levi. Azzurre a caccia del primo podio

La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Levi dove sono in programma due slalom femminili. Protagoniste dunque le specialiste dei rapid gates, su un pendio che non porta dolci ricordi allo sci azzurro. Infatti sono solo due i podi conquistati dall’Italia sulle nevi finlandesi ed entrambi al maschile, mentre tra le donne pochissime soddisfazioni ed al massimo un quinto posto come miglior risultato.

Correva addirittura l’anno 2006 (11 marzo), con Chiara Costazza che riuscì a centrare un piazzamento di prestigio. Una gara vinta dalla svedese Anja Paerson davanti ad altre due straordinarie campionesse come la croata Janica Kostelic e l’austriaca Nicole Hosp. Costazza chiuse vicina al podio appena dietro all’austriaca Marlies Schild, ma davanti addirittura a Lindsey Vonn, che in quelle stagioni portava ancora il cognome di Kildow e praticava con successo anche lo slalom.

Anche in quella stagione gli slalom a Levi furono due consecutivi e Costazza il giorno prima si classificò in ottava posizione. Una Top-10 conquistata anche da Annalisa Ceresa nel 2004, che giunse al settimo posto nella gara vinta da Maria Riesch davanti ad Elisabeth Goergl e Martina Ertl. Un piazzamento tra le prime dieci è anche l’obiettivo di questo fine settimana per la squadra azzurra. Giovani molto interessanti come Martina Peterlini, Marta Rossetti e Lara Della Mea e poi le “senatrici” Federica Brignone e Marta Bassino, che partiranno con il 31 e il 32 e con tanta voglia di stupire ed ottenere punti importanti per la classifica generale di Coppa del Mondo.

