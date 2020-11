Sci alpino: giganti di Courchevel a rischio per mancanza di neve. Saltano anche le preolimpiche in Cina?

La Savoia francese lancia il grido d’allarme. E’ senza neve e non pare possa arrivarne a breve, stando alle previsioni. E così dopo la cancellazione dei due slalom giganti maschili di Coppa del Mondo in Val d’Isère, che si svolgeranno il 5 e 6 dicembre in Italia, a Santa Caterina Valfurva, ecco che Courchevel attende con impazienza di sapere cosa ne sarà del doppio appuntamento con il gigante femminile del 12 e 13 dicembre 2020.

Il 2 dicembre, fra pochi giorni, avrà luogo la classica ispezione neve da parte della FIS. Ma sulla base delle previsioni è difficile aspettarsi un miracolo. Sia il freddo che la neve non sono annunciati fino al prossimo fine settimana. Si potrebbero già utilizzare i cannoni, ma non sarebbero sufficienti, al momento. La speranza, secondo Bruno Tuaire, che guida la società sportiva di Courchevel come direttore e che è in contatto continuo con la federazione francese e la FIS, è quella di un rinvio delle gare. Ma altre opzioni sono al vaglio, come cercare un’altra località o spostare definitivamente i giganti al 2021.

Ed è ormai quasi certo, come riporta Ski Chrono, grazie alle parole del presidente della federsci francese, Michele Vion, che non si terranno le gare preolimpiche in Cina nel 2021. “Le autorità cinesi non vogliono correre alcun rischio”, ha detto il dirigente transalpino, membro del direttivo FIS. Niente Yanqing, allora e possibile recupero anche in questo caso in Italia. Dove? Lo scopriremo presto…

