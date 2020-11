Sci alpino, Coppa del Mondo Levi 2020: programma, orari, tv. In calendario due slalom femminili

Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino con un weekend dedicato completamente alle protagoniste dei rapid gates. A Levi saranno in programma, infatti, due slalom femminili. Grandissima attesa ovviamente per il duello tra la rientrante Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova, che si sfidano anche in ottica classifica generale. In casa Italia l’obiettivo è quello di un piazzamento di prestigio tra le prime dieci, puntando sulle giovani e anche su una Federica Brignone che vuole ottenere punti importanti per la classifica.

Di seguito il programma delle gare di Levi, valevoli per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GARE LEVI 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 10.15 Prima manche slalom femminile

ore 13.15 Seconda manche slalom femminile

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 10.15 Prima manche slalom femminile

ore 13.15 Seconda manche slalom femminile

GARE LEVI 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

Foto: LaPresse