Salto con gli sci: Kamil Stoch domina le qualificazioni di Wisla, molto bene anche Sato e Eisenbichler

Kamil Stoch comincia nel migliore dei modi la stagione 2020-2021 della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile e lancia subito un segnale inequivocabile a tutti gli altri pretendenti alla Sfera di Cristallo. Il fuoriclasse polacco classe 1987 si è aggiudicato con grande autorità le qualificazioni di Wisla, mettendo in evidenza uno stato di forma notevole con un salto davvero impressionante. Il tre volte Campione Olimpico è stato l’unico del lotto a superare quota 130 metri, atterrando due metri prima del punto HS (fissato a 134 metri) con grande eleganza e sfruttando al massimo le condizioni meteo abbastanza favorevoli.

Stoch ha concluso il salto di qualificazione con 135.3 punti, rifilando un distacco di 6.7 punti al primo degli inseguitori e confermandosi uno dei favoriti per la vittoria di tappa e soprattutto per la classifica generale di Coppa del Mondo. Buonissima prestazione anche per il giapponese Yukiya Sato e per il tedesco Markus Eisenbichler, rispettivamente 2° e 3° con 128.6 e 128.4 punti anche grazie ad un vento frontale intenso. Quarta piazza con 121.1 punti per il migliore degli austriaci, Michael Hayboeck, che guida un gruppo davvero molto folto di atleti ravvicinati chiuso dal polacco Piotr Zyla, 10° con uno score di 115.9.

Nessuna eliminazione eccellente da segnalare, anche se lo sloveno Timi Zajc ed il norvegese Marius Lindvik hanno bucato il salto condividendo la 39ma posizione con 96.8 punti. Fuori dalla top20, e quindi da rivedere nei prossimi giorni, il detentore della Sfera di Cristallo Stefan Kraft, apparentemente lontano dal top della forma con un 22° posto ampiamente sufficiente comunque per superare il taglio. Domani ci sarà spazio per la gara a squadre, mentre domenica andrà in scena l’evento individuale con in palio i primi 100 punti della stagione.

