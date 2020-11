Pattinaggio artistico: Morisi Kvitelashvili si porta al comando dopo lo short alla Rostelecom Cup 2020. Terzo Kolyada

Con lo short program della specialità individuale maschile si è aperta ufficialmente la Rostelecom Cup 2020, terza tappa dell’anomalo circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico quest’anno mutuato in quattro competizioni singole e a carattere domestico a causa dell’emergenza sanitaria. Sul ghiaccio della Megasport Arena di Mosca, con la presenza del pubblico distanziato, a posizionarsi momentaneamente in vetta alla classifica è stato Morisi Kvitelashvili.

Il pattinatore georgiano, regolarmente stanziato proprio nella Capitale russa alla corte di Eteri Tutberidze, è stato autore di una performance di alto livello, inaugurata con l’ottima combinazione quadruplo salchow/triplo toeloop e proseguita con un triplo axel di qualità e con il quadruplo toeloop singolo. Pur non brillando particolarmente nelle componenti del programma, raccogliendo livello 3 nella sequenza di passi la medaglia di bronzo agli Europei 2020 ha sfiorato i 100 punti guadagnando 99.56 (55.91, 43.65), precedendo di tre lunghezze Petr Gumennik, anche lui artefice di una prestazione pulita impreziosita da un quadruplo salchow, dal triplo axel e dal triplo rittberger combinato con il triplo lutz, elementi che hanno assicurato al nativo di San Pietroburgo 96.26 (53.96, 42.30).

Loading...

Loading...

Qualche problema per i grandi attesi della vigilia: Mikhail Kolyada, malgrado il dominio sul secondo punteggio, ha dovuto infatti accontentarsi della terza piazza provvisoria con 93.34 (46.64, 46.70) per via di un problema all’arrivo del quadruplo toeloop, eseguito con step out; Il detentore del titolo continentale invece, Dmitri Aliev, è rimasto attardato addirittura in quinta posizione con 89.62 (44.32, 45.30) a causa di un triplo axel falloso e per il mancato inserimento del quadruplo nella combinazione, realizzata solo con salti tripli (triplo lutz/triplo toeloop).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

