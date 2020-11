Pattinaggio artistico: Jin Boyang trionfa nel singolo maschile alla Cup Of China 2020, secondo Han Yan

Va tutto come previsto all’Hauxi and Culture Sport Center di Chongqing, impianto sportivo teatro questa settimana della Cup Of China 2020, seconda tappa del circuito Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico, evento quest’anno falcidiato dall’emergenza sanitaria e ridotto a quattro appuntamenti di valenza nazionale. Nel singolo maschile infatti a fare la voce grossa è stato il grande attesa della vigilia, Bojang Jin.

La stella di casa ha difeso agilmente il primato già blindato dopo lo short proponendo un segmento più lungo dal contenuto tecnico elevato, pressoché perfetto nella prima parte – impreziosita da un’esecuzione impressionante del quadruplo lutz (il piatto forte della casa), dalla combinazione quadruplo toeloop/doppio toeloop e dal triplo axel combinato con euler e il triplo salchow – e leggermente falloso nella seconda, viziata da una mano sul ghiaccio all’arrivo del secondo quadruplo toeloop, da una caduta nel triplo toeloop combinato con il triplo lutz e da un triplo flip ammonito con la chiamata sul filo d’entrata non chiaro dal pannello tecnico; malgrado queste tre sbavature il nativo di Harbin ha ottenuto 186.61 (98.61, 89.349), raggiungendo nel totale 190.89, un punteggio come capita spesso in occasioni come queste spropositato da non prendere in considerazione vista la composizione esclusivamente locale, dunque non internazionale, della giuria.

Prestazione positiva per il secondo classificato Han Yan, il quale ha puntato principalmente sulla qualità degli elementi presentati , in particolare nella combinazione triplo axel/triplo toeloop e nel triplo lutz, pur ricevendo la chiamata di filo non chiaro in entrambi i triplo flip, fattori che hanno spinto l’atleta, grazie anche al miglior riscontro sulle componenti del programma, in zona 175.25 (82.02, 90.18) per 264.21. Decisamente più lontano infine Yudong Chen, terzo classificato con 150.47 (73.13, 77.34) per 226.21.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: LaPresse