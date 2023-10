Grand Prix de France 2023 pattinaggio artistico: calendario, programma, orari, tv, streaming

Dopo le prime due tappe andate in scena in nord America, il Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico approda finalmente in Europa. Si svolgerà infatti dal 3 al 5 novembre ad Angers il Grand Prix de France, terzo appuntamento della rassegna itinerante che ospiterà un parco di atleti di altissimo profilo.

Si tratta di un evento particolarmente importante per la Nazionale azzurra che, dopo i due terzi posti centrati da Beccari-Guarise e da Matteo Rizzo in Canda, è intenzionata ad alzare ulteriormente i giri affidandosi a Sara Conti-Niccolò Macii e ai veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a dettare legge nelle coppie d’artistico e nella danza sul ghiaccio.

Presenti inoltre Anna Valesi-Manuel Piazza oltre che Nikolaj Memola, al debutto nel circuito della massima categoria e alle prese con una gara oltremodo proibitiva. L’allievo di Olga Romanova, reduce da una pre season incoraggiante, si confronterà infatti con il Vice Campione Olimpico Yuma Kagiyama, con il Campione Europeo Adam Siao Him Fa, con il super quadruplista Ilia Malinin (già vincitore di Skata Canada) senza dimenticare altre personalità di rilievo come Jin Boyang. Nelle altre specialità spicca la presenza di Isabeu Levito, Anastasiia Gubanova oltre della coppia di danza formata da Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen.

Il Grand Prix De France sarà visibile integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per quest’appuntamento è prevista inoltre la trasmissione in chiaro in tv di tutti i segmenti (ad eccezione del libero delle coppie) anche su RAI Sport+HD (canale 57 del digitale terrestre). Prevista inoltre la trasmissione in streaming su RAI Play e, all’occorrenza, su RAI SportWeb. Di seguito il programma completo.

GRAND PRIX DE FRANCE: PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 3 novembre

13:00-14:29 Short program individuale femminile

15:00-16:18 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

16:45-18:14 Short program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)

18:45-19:50 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii e Valesi-Piazza)

Sabato 4 novembre

13:00-14:47 Short program individuale femminile

15:10-16:41 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

17:02-18:49 Short program individuale maschile (in gara Nikolaj Memola)

19:10-20:27 Short program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii e Valesi-Piazza)

Domenica 5 novembre

14:30-17:00 Exhibition Gala

GRAND PRIX DE FRANCE: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport+HD, canale 57 digitale terrestre (tutti i segmenti ad eccezione del libero delle coppie)

Diretta Streaming: Integrale su Discovery Plus, RAI Play, RAI Sport Web (previa comunicazione da parte della RAI)

Foto: Photo Live Media