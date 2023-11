Pattinaggio artistico, Grand Prix De France 2023: Italia in prima fila, fuochi d’artificio nella gara maschile

Una gara maschile da vivere tutta d’un fiato e un’Italia pronta a recitare un ruolo da protagonista. È tutto pronto per il Grand Prix De France 2023, terza tappa del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana da venerdì 3 a domenica 5 novembre.

La Nazionale azzurra potrà contare su due team che partiranno con il favore del pronostico. Stiamo parlando in primis dei super veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a centrare il nono piazzamento sul podio consecutivo in una gara del circuito, nonché il terzo sul gradino più alto nel podio. Il resto delle coppie partecipanti, salvo sorprese, non ha i numeri nelle mani per poter insidiare i nostri ragazzi, anche se sarà necessario monitorare i canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen, atleti che nelle prime battute della scorsa annata sportiva si sono avvicinati ai nostri ragazzi. L’obiettivo sarà comunque quello di inseguire a distanza Madison Chock-Evan Bates e Piper Gilles-Paul Poirier, i quali hanno segnato rispettivamente 212.96 (Skate America) e 219.09 (Skate Canada).

Nelle coppie d’artistico i fari saranno invece puntati su Sara Conti-Niccolò Macii, diventati con la defezione dei Campioni Mondiali Miura-Kihara gli indiziati principali per la vittoria delle Finali di Pechino. Ma guai a sottovalutare gli appuntamenti di qualificazione, anche quelli che sembrano oltremodo abbordabili. Gli atleti seguiti da Barbara Luoni dovranno infatti pensare a mantenere alta l’asticella, cercando di attestarsi ancora sopra quota 200, prendendo come punto di riferimento quanto fatto da Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps che, a Skate Canada, hanno registrato 214.64. Tra i team in lotta per il podio è opportuno citare Leia Perira-Trennt Michaud, già secondi a Skate America, oltre che i francesi Camille e Pavel Kovalev.

Previsti poi fuochi d’artificio nella prova maschile, complice la presenza di uno stuolo di atleti che si confronteranno tra di loro per la prima volta in stagione. Per l’occasione infatti tornerà sul ghiaccio il super quadruplista Ilia Malinin, reduce dal trionfo assoluto di Allen dove ha scollinato per la prima volta oltre quota 300. Dentro poi il detentore del titolo continentale Adam Siao Him Fa, il ritrovato Vice Campione Olimpico Yuma Kagiyama oltre che il sempre pericoloso cinese Jin Boyang. A questi si aggiungerà Nikolaj Memola, azzurro che si ritroverà nella fossa dei leoni alla prima gara Senior nel Grand Prix.

Haein Lee sarà invece la pattinatrice da battere nella gara femminile: la Vice Campionessa del Mondo, a caccia di riconferme dopo una stagione 2022-2023 da urlo, è chiamata a riconfermarsi fronteggiando in primis Isabeu Levito, una delle poche atlete statunitensi davvero degne di nota, oltre che la Campionessa Europea in carica Anastasiia Gubanova. Comincia lo spettacolo.

Foto: Valerio Origo