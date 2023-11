Pattinaggio artistico, Malinin precede Siao Him Fa nello short del Grand Prix De France. Impatto difficile per Memola

Dopo una gara contrassegnata da un alto livello tecnico Ilia Malinin ha conquistato di misura la vetta della classifica in occasione dello short maschile, terzo segmento del Grand Prix de France 2023 di pattinaggio artistico, evento facente parte del circuito ISU Grand Prix 2023-2024. L’atleta statunitense, già vincitore di Skate America, ha scavalcato per la terza volta consecutiva in stagione quota 100 punti, precedendo di un’incollatura il padrone di casa Adam Siao Him Fa.

Il super quadruplista ha completato nel migliore dei modi tutti gli elementi di salto pianificati, inaugurando la prova con il quadruplo toeloop e realizzando successivamente la combinazione acchiappa punti quadruplo lutz triplo toeloop, per poi collocare in zona bonus il triplo axel. Pur commettendo una leggera sbavatura nella step sequence, dove è inciampato, il nativo di Fairfax ha raccolto 101.58 (59.52, 43.06) precedendo il transalpino Siao Him Fa, piazzatosi al posto d’onore provvisorio con 101.07 (57.70, 34.37) snocciolando il quadruplo lutz, il triplo axel e la catena quadruplo toeloop/triplo toeloop.

Asset di difesa per il Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama, terzo con 97.91 (53.96, 43.95) atterrando un quadruplo salchow di grande qualità e passando poi in rassegna il triplo lutz agganciato al triplo toeloop e il triplo axel.

Impatto difficile nella massima categoria per Nikolaj Memola, autore del dodicesimo programma viziato da due errori di peso: l’azzurro nello specifico è caduto nel quadruplo lutz, chiamato sottoruotato per poi completare solo doppio il toeloop combinato con il triplo lutz; defaillance che hanno inchiodato il punteggio dell’allievo di Olga Romanova a quota 70.92 (35.43,36.49).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Valerio Origo