Pattinaggio artistico, Boyang Jin dilaga nello short alla Cup Of China 2020, secondo Yan

Rispettando i favori del pronostico Boyang Jin ha conquistato agilmente la prima posizione dopo lo short program alla Cup Of China 2020, seconda tappa del circuito Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico in scena questa settimana presso l‘Hauxi Culture and Sport Center di Chongqing. L’asso di casa ha letteralmente dominato il segmento, confezionando una prova pulita seppur rimaneggiata da un punto di vista strategico.

L’atleta allenato da Caishu Fu e Zhaoxiao Xu ha infatti atterrato, al contrario della aspettative, il quadruplo lutz singolo, optando per la combinazione “conservativa” quadruplo toeloop/doppio toeloop. Ruotando correttamente il triplo axel e raccogliendo il massimo dei livelli sia nelle tre trottole pianificate che nella sequenza di passi la stella cinese ha conquistato il punteggio di 103.94 (59.03, 44.91) ipotecando, di fatto, la vittoria.

A undici lunghezze di distanza si è posizionato al secondo posto Han Yan, anche lui artefice di una prestazione senza rischi impreziosita da un ottimo triplo axel, dal triplo flip combinato con il triplo toeloop e dal triplo lutz in zona bonus; ottenendo solo cinquantotto centesimi in meno rispetto al primo classificato nelle componenti del programma il pattinatore ha raggiunto quota 92.56 (48.23, 44.33), ben diciassette punti in più di Yudong Chen, piazzatosi momentaneamente sul gradino più basso del podio con 75.74 (38.90, 36.84), risultato frutto anche di un triplo axel eseguito in modo falloso.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: LaPresse