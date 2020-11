Pattinaggio artistico: Alena Kostornaia guida la classifica dopo lo short alla Rostelecom Cup 2020. Terza Alexandra Trusova

Piccoli, sparuti, sprazzi di luce per Alena Kostornaia. La campionessa d’Europa di pattinaggio artistico ha infatti conquistato con lo short program la prima piazza provvisoria nella gara del singolo femminile alla Rostelecom Cup 2020, terza tappa del circuito ISU Grand Prix in programma alla Megasport Arena di Mosca fino a domenica 22 novembre.

La pattinatrice allenata da Sergei Rozanov ed Evgenii Plushenko, apparsa più in palla rispetto all’esordio in Coppa di Russia di due settimane fa a Kazan, ha catturato l’attenzione del pubblico sugli spalti realizzando una performance incentrata sulla qualità degli elementi: di pregevole bellezza l’axel, eseguito doppio anche in questa occasione, bene anche il triplo lutz singolo. Atterrando leggermente sulla punta il triplo toeloop agganciato con il triplo flip e mostrando delle trottole migliori rispetto all’esordio la fuoriclasse ha potuto guadagnare nel segmento 78.84 (41.40, 37.44), accumulando un discreto vantaggio sulle avversarie. Un piccolo passo in avanti per un programma che, però, non sembra ancora all’altezza delle aspettative.

A quattro punti di distanza si è posizionata al secondo posto con 74.70 (39.78, 34.92) Elizaveta Tuktamysheva che, malgrado un triplo axel pulito, ha eseguito con step out il triplo flip realizzando solo doppio il toeloop in combinazione con il triplo lutz.

Una caduta disastrosa nel triplo axel chiamato degradato dal pannello e un triplo flip singolo redarguito per filo di entrata non chiaro ha invece rallentato la corsa di Alexandra Trusova, inchiodata sul gradino più basso del podio con 70.81 (36.69, 35.12). Nonostante la defaillance, la regina dei quadrupli potrà tentare tranquillamente l’affondo nel libero potendo contare su ben quattro elementi di salto da quattro giri di rotazione, nello specifico il salchow, il lutz e due toeloop.

La terza pattinatrice più attesa invece, Anna Shcherbakova, è stata costretta a dare forfait a causa di motivi di salute.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

