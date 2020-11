Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano passa per 1-3 sul campo dello Steinbach BW

Terza vittoria consecutiva per il Bolzano, che espugna il campo dello Steinbach BW con il punteggio di 1-3 e sale al terzo posto dell’ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini hanno ora 19 punti in classifica, ottenuti in 8 gare, e inseguono Graz e Vienna, che però hanno rispettivamente quattro e una partita in più.

La gara inizia subito bene per la squadra italiana, che timbra un pesante uno-due nel giro di pochi minuti: all’8′ Bernard apre le marcature su assist di Robertson e Frigo, mentre al 12′ Halmo firma lo 0-2 su assist di Catenacci e Bardaro. Il primo periodo si chiude su un rassicurante doppio vantaggio per le Foxes.

Nel secondo periodo Bolzano realizza anche il tris grazie a Catenacci, che al minuto 31 trova la gioia personale sfruttando l’assistenza di Halmo e Robertson. Lo Steinbach riesce quantomeno a trovare il punto della bandiera a meno di 2′ dal termine: a segnare è Gaffal su assist di Dorion e Pelletier.

Foto: Carola Semino