Pallanuoto, Euro Cup 2020-2021: sorteggiati i gironi preliminari. Urna dura con Trieste, Savona può farcela

Sono stati sorteggiati i gironi preliminari dell’Euro Cup 2020-2021 di pallanuoto, che per l’Italia vedrà al via Savona e Trieste: le 31 squadre ammesse (14 quelle retrocesse dai preliminari di Champions League) sono state divise in sette gironi da quattro ed uno da tre, che si giocheranno dal 4 al 6 dicembre. Le prime due avanzeranno agli ottavi di finale.

Urna tremenda per Trieste, che giocherà a Zagabria, in Croazia, nel Gruppo F: i friulani affronteranno i padroni di casa della Mladost, sconfitta dall’Ortigia nella finale dei preliminari di Champions e favorita numero uno per il successo finale in Euro Cup, i montenegrini del Primorac Kotor, allenati da Sandro Sukno, che hanno pareggiato con l’Ortigia, ed i magiari dell’Eger, che hanno sostituito i connazionali del Vasas, falcidiati dal Coronavirus.

Più abbordabile lo scenario per il Savona, che giocherà in casa il Gruppo E, nel quale è stata inserita una sola formazione retrocessa dalla Champions League, quella dei serbi del Radnicki Kragujevac, sconfitti in finale dal Brescia, mente a completare il quadro delle partecipanti ci saranno i tedeschi del Potsdam e gli iberici del Mediterrani.

PRELIMINARI EURO CUP 2020-2021 (4-6 DICEMBRE)

Gruppo A (Barcellona): CN Barcelona (ESP), Tourcoing (FRA), BVSC-Zuglo (HUN), Panionios (GRE)

Gruppo B (Sabadell): Jadran Split (CRO), Steaua Bucharest (ROU), Dinamo Moscow (RUS), CN Sabadell (ESP)

Gruppo C (Kranj): OSC Budapest (HUN), Stella Rossa Belgrado (SRB), Noisy (FRA), Triglav Kranj (SLO)

Gruppo D (Aix-en-Provence): Vouliagmeni (GRE), Pays d’Aix (FRA), Ludwigsburg (GER), Carouge (SUI)

Gruppo E (Savona): Radnicki Kragujevac (SRB), Potsdam (GER), Savona (ITA), Mediterrani (ESP)

Gruppo F (Zagabria): Mladost Zagabria (CRO), Primorac Kotor (MNE), ZF-Eger (HUN), Trieste (ITA)

Gruppo G (Szolnok): Szolnoki Dozsa (HUN), Terrassa (ESP), Smirnis (GRE), Strasburgo (FRA)

Gruppo H (Belgrado): Sintez Kazan (RUS), DiGi-Oradea (ROU), Novi Belgrado (SRB)

CALENDARIO EURO CUP 2020-2021

Preliminari (4-6 dicembre)

Ottavi di finale (27 febbraio e 6 marzo)

Quarti di finale (17 e 24 marzo)

Semifinali (3 e 10 aprile)

Finali (24 aprile e 8 maggio)

Foto: Marco Todaro LPS