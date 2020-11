Olimpia Milano-Venezia oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket 2020-2021

Oggi, domenica 22 novembre, al Forum andrà in scena il match tra l’A|X Armani Exchange Milano e l’Umana Reyer Venezia, valido per la nona giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

È una delle sfide più attese del weekend, anche se l’emergenza Covid-19 obbliga gli ospiti a presentarsi a Milano con una formazione fortemente rimaneggiata. Il match, inizialmente previsto alle 20.45 con diretta su RaiSport è stato anticipato alle ore 16. Milano arriva all’appuntamento ancora imbattuta in campionato e forte della vittoria di venerdì sera contro il Kaunas in Eurolega, successo che ha dato sicuramente morale ai ragazzi di Ettore Messina.

Loading...

Loading...

Come detto, però, Venezia si presenterà a Milano in piena emergenza. Per coach Walter De Raffaele, infatti, risultano dunque a disposizione sette giocatori, compresi il rientrante Davide Casarin e Luca Possamai che ha debuttato in Serie A proprio nel week-end a Roma. Un peccato per una sfida che vede di fronte la prima e la terza in classifica, ma che rischia di essere pesantemente influenzata dalla situazione sanitaria dei veneti.

Il match tra A|X Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia inizierà alle ore 16.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

MILANO-VENEZIA OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 22 novembre

Ore 16.00: A|X Armani Exchange Milano – Umana Reyer Venezia i

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo