NBA 2020-2021: Steven Adams firma un rinnovo biennale con i New Orleans Pelicans

Il pivot neozelandese Steven Adams, appena sbarcato ai New Orleans Pelicans in seguito a una maxi trade avvenuta durante la notte del draft, ha firmato un rinnovo biennale con la franchigia della Louisiana. Adams, draftato nel 2013, ha ancora un anno del precedente contratto, firmato con gli Oklahoma City Thunder, la franchigia per la quale ha giocato in questi sette anni nella lega, nel quale percepirà circa ventisette milioni e mezzo di dollari. Dopodiché scatterà il nuovo accordo biennale, interamente garantito stante quanto riporta Zach Lowe, che prevede che Big Kiwi guadagni un ammontare totale di circa trentacinque milioni di dollari nelle due annate successive a quella che sta per cominciare.

Ai Pelicans Adams prenderà il posto di Derrick Favors come pivot da affiancare alla giovane stella Zion Williamson. In questi anni il lungo neozelandese, che recitò anche un ruolo importante nell’ultima cavalcata ai playoff, nel 2016, degli Oklahoma City Thunder di Kevin Durant, si è rivelato essere un buon difensore e un ottimo giocatore di pick&roll. Tuttavia, è un cestista totalmente privo di tiro da fuori, che in attacco gioca solo sotto canestro. Viene da chiedersi, dunque, se durante la fase offensiva dei Pelicans la sua presenza non possa risultare ingombrante per un giocatore come Williamson che ha bisogno dell’area sgombra per rendere al meglio.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse