NBA, i risultati della notte (23 ottobre). Vittorie per Bucks, Knicks e Bulls. Sconfitti i Boston Celtics ed i Los Angeles Clippers
Dopo le prime partite nella giornata di ieri, si sono disputati questa notte ben 12 match che danno inizio alla stagione NBA 2025-2026. Andiamo a scoprire tutti i risultati di questa prima giornata.
Partiamo dal netto successo degli Charlotte Hornets che hanno battuto 136-117 i Brooklyn Nets, grazie a Brandon Miller (25 punti) ed il solito Lamelo Ball (20 punti). Successo interno anche per i New York Knicks che superano 119-111 i Cleveland Cavaliers in un match deciso solo nel quarto finale. A Cleveland non bastano i 31 di Donovan Mitchell, top scorer del match. Vittoria casalinga anche per gli Orlando Magic che hanno la meglio sui Miami Heat per 125-121. Da segnalare la doppia doppia di Paolo Banchero (24 pt, 11 rimbalzi).
Netto successo esterno, il primo della notte, quello dei Toronto Raptors che sconfiggono 118-138 gli Atlanta Hawks. Prestazione sorprendente quella dei canadesi con RJ Barrett (25 pt) e Scott Barnes (22 pt) protagonisti. Stupisce anche la prima sconfitta stagionale dei Boston Celtics che, in casa, vengono superati 116-117 dai Philadelphia 76ers in rimonta. Trascinatore assoluto Tyrese Maxey con 40 punti. Fa ben sperare per il prosieguo della stagione la prima vittoria dei Chicago Bulls che battono 115-11 i Detroit Pistons grazie ad un’ottima prestazione di squadra. Da notare la doppia doppia del montenegrino Nikola Vucevic (28 pt 14 rimbalzi).
Primo successo anche per i Memphis Grizzlies che, in casa, abbattono la resistenza dei New Orleans Pelicans per 128-122. Subito in grande spolvero Ja Morant con 35 punti e Zion Williamson con 27. Match tutt’altro che semplice per i MIlwaukee Bucks che vincono 133-120 contro i Washington Wizards, al termine di un match equilibrato nella parte centrale. Inizio perfetto per Giannis Antetokounmpo con una doppia doppia da 37 punti e 14 rimbalzi. Cadono invece in maniera sorprendente i Los Angeles Clippers a Utah. I Jazz passano 129-108, con un primo parziale decisivo da 43 punti.
Netta vittoria in trasferta quella dei San Antonio Spurs che battono 92-125 i Dallas Mavericks. Ritorno strabiliante quello di Victor Wembanyama che mette a segno 40 punti e 15 rimbalzi, regalando agli Spurs il primo successo stagionale. Successo casalingo quello dei Phoenix Suns che sconfiggono 120-116 i Sacramento Kings, al termine di un match risolto solo nei minuti finali. La ricca notte NBA si è conclusa con la vittoria in trasferta dei Minnesota Timberwolves per 114-118 sui Portland Trail Blazers grazie ad una prestazione da oltre 40 punti per Anthony Edwards.
