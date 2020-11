NBA 2020-2021, gli Atlanta Hawks accolgono Danilo Gallinari: “Era il giocatore che ci serviva”

La firma sul contratto è stata posta ed ora Danilo Gallinari è ufficialmente un giocatore degli Atlanta Hawks per le prossime tre stagioni. Il giocatore italiano lascia Oklahoma per trasferirsi in Georgia tramite una sign-and-trade tra gli Hawks e i Thunder, con quest’ultimi che ricevono in cambio una scelta protetta al secondo giro 2025 e soprattutto una trade exception extra-large.

Un contratto molto ricco quello di Gallinari, che andrà a guadagnare nei prossimi tre anni 61.5 milioni di dollari. Un futuro in NBA fino a 35 anni per Danilo, che poi potrebbe decidere di tornare in Europa per chiudere la carriera all’Olimpia Milano, come da lui sempre dichiarato.

Loading...

Loading...

Gallinari ha firmato nella notte italiana e sono arrivate anche le prime parole di Travis Schlenik, plenipotenziario degli Hawks: “Danilo era il giocatore che ci serviva, un veterano consolidato e un realizzatore eccellente“. Atlanta scatenata sul mercato in questi giorni, vista la firma anche di Bogdan Bogdanovic. Sacramento ha deciso di non pareggiare l’offerta (quadriennale da 72 milioni di dollari) e dunque il serbo sarà un nuovo compagno del Gallo.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse