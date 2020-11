Nations League 2021, Italia-Polonia: orario, programma, tv, probabili formazioni

Ultimo ciclo di impegni per la Nazionale italiana in questo 2020. Gli azzurri, guidati eccezionalmente da Alberico Evani in luogo di Roberto Mancini positivo al Covid-19, saranno impegnati negli ultimi due match validi per la fase a gironi della Nations League 2021; si comincia domenica sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, casa del Sassuolo, dove Donnarumma e compagni accoglieranno la Polonia di Jerzy Brzeczek in una sfida dove ci si giocherà gran parte del primato nel gruppo A.

In un girone assai equilibrato, è la nazionale esteuropea ad occupare il primo posto nel gruppo A a due giornate dal termine della fase a gironi con sette punti in quattro partite, frutto delle due vittorie con la Bosnia-Erzegovina e il pareggio all’andata contro gli azzurri. L’Italia ha necessario bisogno di conquistare i tre punti per essere padrona del proprio destino ed accedere alla fase finale della competizione in programma il prossimo marzo; in caso di pareggio ci sarebbe bisogno di una concatenazione di risultati all’ultima giornata per far sì che gli azzurri conquistino la vetta, mentre un ko con Lewandowski e compagni sancirebbe la fine di ogni velleità di classifica.

Loading...

Loading...

L’Italia dovrà fare a meno di Ciccio Caputo, fuori per un problema ai flessori, e Mimmo Criscito. Con molte probabilità Evani non stravolgerà l’ossatura della squadra, schierando il 4-3-3 tanto caro a Mancini dal suo inizio dell’avventura in Nazionale. Covid-19 permettendo, contro la Polonia dovrebbe rivedersi buona parte dell’undici tipo, con il ritorno di Lorenzo Insigne a sinistra e Federico Chiesa a destra, con il ballottaggio Immobile-Belotti avanti. Al centro della difesa Acerbi il favorito per spalleggiare Bonucci se Romagnoli non dovesse recuperare dal problema al flessore patito con il Milan, a centrocampo il trio Jorginho-Barella-Locatelli.

Polonia che invece ha l’imbarazzo della scelta in avanti, con Lewandowski, Milik e Piatek in lizza per due posti. Trazione parecchio italiana per i polacchi: a centrocampo si riprenderà il proprio posto Piotr Zielinski, assente all’andata a causa della positività al Covid-19, mentre in difesa Bednarek potrebbe far spazio al positivo Walukiewicz.

Come ogni partita della Nazionale, Italia-Polonia sarà trasmessa in tv su Rai Uno alle ore 20.45, con il commento di Alberto Rimedio. Diretta anche su Rai Play

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE 2021

Domenica 15 novembre

Ore 20.45 Italia-Polonia

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Zielinski, Goralski, Linetty; Krychowiak; Lewandowski, Milik

