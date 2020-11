NASCAR Xfinity Series, Austin Cindric vince il titolo!

Austin Cindric è il nuovo campione della NASCAR Xfinity Series! Il #22 del Team Penske vince per il ‘Championship 4’ di Phoenix, la finale dei Playoffs. Per il giovane americano si tratta della sesta affermazione in questo 2020, la prima in Arizona. Il campione della ‘regular season’ aggiunge alla propria bacheca il trofeo più importante dell’anno al termine di una bellissima gara.

I 200 giri del Phoenix Raceway si sono inaugurati con una spettacolare lotta tra Chase Briscoe ed Austin Cindric. Il #98 dello Stewart-Haas Racing ed il #22 di casa Penske si sono contesi a lungo il primato. Il duello si è concluso all’ultimo giro della Stage 1 con Chase che ha avuto la meglio su Austin per pochi millesimi.

Loading...

Loading...

Grazie ad una sosta perfetta, Justin Allgaier ha iniziato al meglio la seconda fase del ‘Championship 4’. Il #7 dello Jr Motorsport, per la terza volta presente nella finale del campionato, ha preso le redini della corsa ed ha cercato di allungare sui rivali. Allgaier ha dovuto subire negli ultimi passaggi della Stage 2 il ritorno ed il sorpasso di Austin Cindric. Il #22 del gruppo ha firmato la seconda ed ultima frazione del campionato con un gap di pochi decimi su Allgaier e Briscoe.

L’ultimo e decisivo terzo di gara si è inaugurato sotto l’insegna di Austin Cindric. il pilota Ford ha preso le redini della corsa dopo il primo restart della Stage ed ha allungato sui rivali. La situazione è cambiata a 30 giri dalla fine quando, un incidente in curva 1-2, ha chiamato in causa la prima caution.

Cindric, con gomme usate, ha preso il controllo della competizione e sembrava irraggiungibile. La situazione si è rimescolata a 3 giri dalla fine quando, un errore di Chase Briscoe, ha inserito l’ultima caution. Penske ha deciso di fermarsi ai box, una scelta non condivisa da Justin Allgaier, diretto rivale per il ‘Championship 4’. Gli ultimi due giri dell’Overtime sono stati pazzeschi con il #22 che dal terzo posto è riuscito a tornare al comando ed a vincere il titolo.

Justin Allgaier completa al quinto posto, mentre finisce sottotono la stagione di Justin Haley (Kaulig) e Chase Briscoe, protagonisti tutto l’anno.

CLASSIFICA FINALE NASCAR XFINITY SERIES A PHOENIX

Austin Cindric (Ford) Noah Gragson (Chevrolet) Brandon Jones (Chevrolet) Michael Annett (Chevrolet) Justin Allgaier (Chevrolet)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA NASCAR

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse