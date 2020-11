Nadal-Tsitsipas oggi, ATP Finals 2020: programma, orario, tv, streaming

Dentro o fuori! Un match senza un domani per Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo e il greco si affrontano questa sera in un incontro che vale un posto in semifinale. Chi perde sa già di dover salutare Londra con largo anticipo. Le ATP Finals sono il grande tabù del maiorchino, che non le ha mai vinte in carriera, mentre il greco si è presentato a Londra da campione in carica e vuole confermare il suo titolo. Entrambi hanno perso da Dominic Thiem e hanno la necessità di riscattare quella sconfitta per restare in vita nel torneo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Nadal-Tsitsipas, match valevole per la terza giornata del gruppo “Londra 2020” delle ATP Finals 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in diretta streaming su SkyGo, Non perdetevi la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Loading...

Loading...

NADAL-TSITSIPAS: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE:

Non prima delle 21.00 Rafael Nadal-Stefaos Tsitsipas

NADAL-TSITSIPAS, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Diretta streaming su sito SkyGo e NowTV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse