Musetti-Marcora oggi, Challenger Parma 2: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 5 novembre si gioca Lorenzo Musetti-Roberto Marcora, ottavo di finale del Challenger 2 di Parma, torneo di tennis che si sta svolgendo sul cemento indoor della città ducale. Il toscano, reduce dalla semifinale nel torneo ATP 250 di Sardegna e da un leggero infortunio al gomito, tornerà in campo dopo aver giganteggiato al primo turno e incrocerà l’attuale numero 182 al mondo, contro cui partirà con tutti i favori del pronostico.

Il 18enne, ormai a ridosso della top-120 del ranking ATP, affronterà l’esperto 31enne di Busto Arsizio e ha tutte le carte in regola per puntare alla qualificazione ai quarti di finale. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Lorenzo Musetti-Roberto Marcora, ottavo di finale del Challenger di Parma 2020. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su ATP Challenger e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MUSETTI-MARCORA: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE:

Non prima delle ore 14.00 (terzo match dalle ore 11.00) Lorenzo Musetti vs Roberto Marcora

MUSETTI-MARCORA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su ATP Challenger.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events