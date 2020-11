MotoGP, Valentino Rossi è ancora positivo al Covid-19. GP d’Europa a forte rischio

Valentino Rossi è ancora positivo al Coronavirus. Questo è il verdetto emesso dall’ultimo tampone effettuato nella giornata di ieri da parte del Dottore, che a questo punto vede diminuire notevolmente la speranza di tornare a gareggiare già in questo weekend per il Gran Premio d’Europa 2020, tredicesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. La Yamaha, a differenza delle ultime due gare di Aragon, ha deciso però di chiamare in causa un altro pilota per sostituire il nove volte campione del mondo nel caso in cui non dovesse riuscire a risultare idoneo per il prossimo GP.

Si tratta dell’americano Garrett Gerloff, reduce dalla sua prima stagione nel Mondiale Superbike, pronto dunque a prendere il posto di Valentino Rossi sulla M1 del team Yamaha Factory per il Gran Premio d’Europa 2020. Il centauro di Tavullia quest’oggi si sottoporrà ad un nuovo test che, in caso di nuovo risultato positivo, lo escluderebbe definitivamente dal prossimo round mondiale. Nel caso in cui il n.46 dovesse invece risultare negativo al Covid, avrebbe ancora la possibilità di prendere parte al weekend di gara in seguito ad un secondo tampone negativo consecutivo. Ricordiamo che il GP d’Europa 2020 si svolgerà a partire da venerdì 6 novembre con le prove libere e si concluderà domenica 8 novembre con la gara.

Foto: Lapresse