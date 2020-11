MotoGP su TV8, GP Europa 2020: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara

Il Motomondiale 2020 sta per affrontare il suo rush finale, che si disputerà tra Valencia e Portimao. Nell’autodromo spagnolo è previsto un double header che prenderà il via questa settimana con il Gran Premio d’Europa, terz’ultimo atto stagionale. La lotta per i titoli iridati è apertissima in tutte e tre le classi. In MotoGP Joan Mir (Suzuki) comanda con un vantaggio di 14 punti su Fabio Quartararo (Yamaha), 19 su Maverick Viñales (Yamaha), 25 su Franco Morbidelli (Yamaha), 29 su Andrea Dovizioso (Ducati) e 32 su Alex Rins (Suzuki). La Moto2, invece, vede una lotta tra Sam Lowes ed Enea Bastianini, separati da 7 lunghezze. Luca Marini, leader della graduatoria assoluta sino al GP di Catalogna, è incappato in tre gare negative (compreso un infortunio) ed è scivolato a 23 punti dal britannico. Infine, nella Moto3, Albert Arenas guida con 19 punti su Ai Ogura, 20 su Celestino Vietti e 24 su Jaume Masià.

Guarda il GP di Europa live su DAZN. Attiva ora

Loading...

Loading...

Come seguire lo spettacolo della terz’ultima tappa stagionale, che potrebbe risultare determinante per indirizzare i Mondiali?

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle gare di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da quest’anno anche attraverso DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta delle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA COMPLETO E PALINSESTO TELEVISIVO GP EUROPA 2020

DOMENICA 8 NOVEMBRE

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

COME VEDERLE IN DIRETTA

Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le gare di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

COME VEDERLE GRATIS

Tv 8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà in differita la gara di Moto 3 alle 14.00

Tv 8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà in differita la gara di Moto 2 alle 15.25

Tv 8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) trasmetterà in differita la gara di MotoGP alle 17.00

REPLICHE

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica della gara di MotoGP alle ore 16.45, 19.00, 22.15, 23.45.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica dalla gara di Moto2 alle ore 21.15, nonché alle 3.00 di lunedì.

Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la replica della gara di Moto3 alle ore 21.45, nonché alle 3.30 di lunedì

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock