MotoGP, warm-up GP Europa 2020: Joan Mir è il più rapido sull’asciutto. 7° Franco Morbidelli, indietro Valentino Rossi

Si è appena concluso il warm-up del Gran Premio di Europa di MotoGP. Nell’autodromo Ricardo Tormo di Valencia si sono tenuti gli ultimi venti minuti di prove prima della gara che comincerà alle ore 14.00. I piloti hanno quindi avuto l’opportunità di studiare i set-up delle loro moto in vista di una competizione potenzialmente cruciale nella corsa al titolo iridato. La sessione si è svolta sull’asciutto, come previsto, dunque tutti i centauri hanno lavorato alacremente per provare a trovare la quadra del cerchio dopo due giorni in cui si è girato quasi esclusivamente sul bagnato.

Il miglior tempo è stato fatto segnare in extremis da Joan Mir, il quale si è presto il miglior tempo del warm-up proprio sulla bandiera a scacchi. Lo spagnolo della Suzuki ha peraltro messo in mostra un passo convincente, proponendosi quindi come uno dei principali favoriti per il GP. Il ventitreenne iberico ha preceduto la sorprendente Aprilia di Aleix Espargaro, che però è stato uno dei pochi a montare mescola soft al posteriore (quasi tutti hanno lavorato con due medie). Terza posizione per la Ducati di Jack Miller, seguito dalla Honda di Takaaki Nakagami e dalla Ktm di Pol Espargarò.

Settimo tempo per Franco Morbidelli, il quale però è stato l’unico a girare con mescola dura al posteriore. Anonimamente tredicesimo Fabio Quartararo. Il francese aveva cominciato bene la sessione, dopodiché ha faticato a migliorarsi. Hanno invece concluso nelle retrovie Andrea Dovizioso (sedicesimo nonostante due soft) e Valentino Rossi (diciannovesimo).

GP EUROPA 2020 MOTOGP – RISULTATO WARM-UP

1 MIR Joan Suzuki 1’32″251 2 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’32″292 3 MILLER Jack Ducati 1’32″351 4 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’32″371 5 ESPARGARO Pol Ktm 1’32″438 6 MARQUEZ Alex Honda 1’32″483 7 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’32″560 8 RINS Alex Suzuki 1’32″576 9 CRUTCHLOW Cal Honda 1’32″607 10 VINALES Maverick Yamaha 1’32″619 11 PETRUCCI Danilo Ducati 1’32″641 12 BINDER Brad Ktm 1’32″650 13 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’32″686 14 BAGNAIA Francesco Ducati 1’32″701 15 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’32″799 16 DOVIZIOSO Andrea Ducati 1’32″803 17 ZARCO Johann Ducati 1’32″865 18 BRADL Stefan Honda 1’33″017 19 ROSSI Valentino Yamaha 1’33″171 20 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’33″831 21 RABAT Tito Ducati 1’33″938

paone_francesco[at]yahoo.it

Foto: Shutterstock