MotoGP, quando torna Marc Marquez e che cos’ha? Problemi all’omero, prime gare del 2021 in dubbio

Il Mondiale MotoGP si è concluso domenica scorsa con la vittoria dello spagnolo Joan Mir, inatteso trionfatore al termine di una stagione estremamente travagliata e rivoluzionata dall’emergenza sanitaria. Il pilota della Suzuki ha trionfato con merito, riuscendo ad avere la meglio sui vari Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Alex Rins, Andrea Dovizioso. Un’apoteosi che è arrivata anche perché era assente il grandissimo favorito della vigilia, ovvero Marc Marquez. Il sei volte Campione del Mondo della classe regina si era infatti fratturato l’omero destro in occasione della prima gara dell’anno, ovvero il GP di Spagna andato in scena lo scorso 19 luglio. In quell’occasione il centauro della Honda era in testa alla gara, poi andò lungo, si rese protagonista di una clamorosa rimonta ed era in lotta per il podio, quando cadde malamente e si infortunò.

Il 27enne venne operato un paio di giorni dopo e provò a rientrare addirittura in occasione del GP di Andalusia previsto il 26 luglio, ma dovette alzare bandiera bianca dopo le prove libere per il troppo dolore. Uno sforzo che si rivelò poi fatale, perché la placca si danneggiò (anche se ufficialmente a causa di un incidente domestico) e lo costrinse a sottoporsi a una seconda operazione. Marc Marquez ha così saltato l’intera stagione e ora sembrano esserci anche alcune ombre sul suo rientro per il 2021. Marc Marquez sarà davvero al via del Mondiale MotoGP che scatterà a metà marzo in Qatar? Le ultimissime notizie non sono positive, lo spagnolo sta continuando a fare i conti con questo problema all’omero ed è probabile che si debba sottoporre a una terza operazione.

Loading...

Loading...

Secondo il quotidiano iberico El Pais, infatti, l’anfiere della Honda avrebbe già fissato una data per sciogliere tutte le sue riserve e annunciare una decisione: il 1° dicembre dovrebbe comunicare quali saranno la clinica e i medici che eseguiranno l’operazione. Appare infatti scontato che il terzo intervento in meno di un anno sia inevitabile. Le terapie eseguite fino a oggi non hanno dato gli esiti sperati e dunque Marc Marquez sarebbe costretto a scegliere questa strada. Il fuoriclasse di Cervera ha raccolto in queste settimane i consulti medici degli specialisti della Mayo Clinic, di due professori austriaci vicini a RedBull e del medico personale del Re Juan Carlos.

Tra pochi giorni ne sapremo di più. Chiaramente un’operazione a breve complicherebbe il recupero di Marc Marquez e non sarà assolutamente scontato riuscire a vederlo già in avvio del prossimo Mondiale: c’è il rischio che la prima parte del 2021 possa essere compromessa per lo spagnolo e la MotoGP risulterebbe ancora più equilibrata e incerta, senza un padrone già conosciuto alla vigilia, proprio com’è stata per tutta la stagione appena conclusa.

Foto: Valerio Origo