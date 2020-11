MotoGP, Maverick Vinales: “Chiudo la peggiore stagione della mia carriera, un disastro”

Maverick Vinales conclude con un undicesimo posto la sua stagione al termine di un Gran Premio del Portogallo 2020 della MotoGP che non si è discostato molto dalle sue ultime gare. Poca brillantezza, tante difficoltà e ancora una volta top10 che diventa l’obiettivo massimo. Il portacolori della Yamaha probabilmente non vedeva l’ora di mettersi alle spalle questo campionato. L’ennesima occasione gettata alle ortiche della sua carriera con tanti sogni che si sono sgretolati quasi subito.

“Questa è stata la peggiore stagione della mia carriera – ammette a GPone.com – un vero disastro. Oggi ho concluso con un’altra brutta gara, anche se mi sono divertito a lottare con Fabio Quartararo. Mi sarebbe piaciuto avere un paio di giri in più per attaccare anche Johann Zarco e Alex Marquez. Quando ho girato da solo ho messo a segno buoni tempi, ma in gruppo ho fatto fatica come sempre, non avendo velocità di punta. Se fossi partito davanti sarebbe stato differente, per cui quello deve essere il mio obiettivo, centrare la pole o la prima fila”.

La vittoria è andata a Miguel Oliveira, e lo spagnolo ci tiene a fare i suoi complimenti. “Sono molto contento per lui. Quest’anno ha avuto una bella opportunità in KTM e ha dimostrato tutto il suo potenziale. Sta crescendo molto e oggi ha meritato la vittoria, si vedeva che aveva una moto perfetta”.

Foto: Lapresse