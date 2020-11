MotoGP, Maverick Viñales: “Accetto le critiche, ma mentalmente sono perfetto. Darò il massimo a Valencia”

Maverick Viñales si appresta ad affrontare l’ultimo e decisivo trittico di gare di una stagione 2020 a dir poco bizzarra, che vede ancora ben sei piloti in corsa per il titolo racchiusi in 32 punti. Il centauro iberico di Yamaha Factory non ha brillato nelle ultime uscite ed è reduce da una striscia di quattro round consecutivi fuori dal podio, ma si trova comunque terzo nella classifica generale del Mondiale MotoGP a -19 dal leader Joan Mir e a -5 dal secondo posto di Fabio Quartararo. L’ex Suzuki non è mai riuscito quest’anno a trovare quella costanza di rendimento che gli avrebbe permesso di arrivare davanti a tutti in vista del rush finale, anche a causa di alcune difficoltà tecniche della sua M1 specialmente in gara. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Viñales in un’intervista concessa a Motosan.es verso le ultime tre tappe iridate del campionato.

“Chi parla sa davvero poco. Se sapessero un po’ di più non direbbero certe cose. Come pilota accetto le critiche, ma mentalmente sono perfetto. Proverò ancora a dare il massimo, a essere ben concentrato e ad avere due weekend molto buoni a Valencia. Aragon? Non ho dato nemmeno il 60%, non ci riesco. Perché non ho grip sul posteriore e non posso spingere. Quindi questo mi rende, a volte, un po’ deluso perché non posso dare il massimo”. Lo spagnolo della Yamaha ha poi elogiato l’Academy VR46 dopo aver avuto la possibilità di allenarsi al Ranch del compagno di squadra Valentino Rossi tra i due GP di Misano: “Sono privilegiati perché hanno un circuito spettacolare e possono allenarsi con Valentino Rossi, che ha molta esperienza. Penso che tutti quelli dell’Academy siano davvero fortunati“.

Foto: Lapresse