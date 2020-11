MotoGP, GP Valencia 2020: i promossi e bocciati. Morbidelli e Miller strepitosi, KTM sugli scudi. Quartararo affonda insieme a Yamaha Factory

Il Gran Premio della Comunità Valenciana 2020 è andato in archivio con il bellissimo successo di Franco Morbidelli in volata su Jack Miller e soprattutto con il trionfo di Joan Mir, già certo del suo primo titolo iridato MotoGP con una gara di anticipo. Lo spagnolo della Suzuki ha tenuto botta sotto pressione, accontentandosi di un piazzamento di rincalzo sufficiente però per chiudere i conti in campionato. La seconda gara consecutiva andata in scena al Ricardo Tormo ha però messo in evidenza anche i progressi della KTM, la crisi di Fabio Quartararo e molto altro. Andiamo a scoprire dunque nel dettaglio i promossi ed i bocciati del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020 di MotoGP.

PROMOSSI

Franco Morbidelli: Weekend magistrale. Solido in tutte le sessioni di prove libere, rapidissimo sul giro secco in qualifica con la pole position. In gara è perfetto fin dalla partenza, imponendo un ritmo impressionante che gli permette di staccare un avversario dopo l’altro ad eccezione di Miller. Il romano, di gran lunga il migliore dei piloti Yamaha al traguardo, risponde colpo su colpo agli attacchi dell’australiano nell’ultimo giro e riesce a spuntarla in volata al termine di un duello bellissimo.

Loading...

Loading...

Jack Miller: Miglior prestazione dell’anno, forse è anche la sua gara più solida e significativa della carriera sull’asciutto da quando è sbarcato in MotoGP. Velocissimo al sabato, straordinario la domenica. Ha la sfortuna di incrociare sulla sua strada un Morbidelli in stato di grazia che riesce a rispondere con precisione millimetrica a tutti gli attacchi nell’ultimo giro. Tiene alta la bandiera della Ducati a Valencia in attesa di passare al team ufficiale nel 2021.

KTM: Tre moto nelle prime sei posizioni al traguardo. Grandissimo risultato corale per la casa austriaca, che si conferma estremamente competitiva al circuito Ricardo Tormo con il secondo podio consecutivo di Pol Espargarò (3°) e con gli ottimi piazzamenti di Brad Binder (5°) e Miguel Oliveira (6°). Finale di stagione incoraggiante per KTM, in attesa di ritrovare magari già a Portimao lo sfortunato Iker Lecuona (out per Covid a Valencia).

Alex Rins: Promosso per la sua ennesima grande rimonta in gara, ma questa volta non va oltre il quarto posto a causa di una qualifica davvero disastrosa (14°). Doveva vincere per sperare ancora nel ribaltone Mondiale, infatti è costretto gettare la spugna in favore del suo giovane compagno di squadra. A Portimao si giocherà il secondo posto in campionato con Morbidelli grazie ad un’ultima parte di stagione fantastica (una vittoria e quattro podi nelle ultime sei gare).

Joan Mir: Va premiato per l’intera stagione e per la capacità di non commettere errori in gara sotto pressione. Cauto in partenza, guadagna qualche posizione grazie alle cadute altrui ed effettua un solo vero sorpasso in pista (escludendo il primo giro) sull’Aprilia di Aleix Espargarò. Gestisce alla perfezione il suo vantaggio in classifica generale e si accontenta del peggior piazzamento stagionale sull’asciutto (quando è arrivato al traguardo), ma il 7° posto di Valencia 2 è paradossalmente proprio quello che gli consegna aritmeticamente il primo titolo in top class.

BOCCIATI

Fabio Quartararo: Un mese fa era leader del campionato con ambizioni di fuga iridata, oggi è 5° nel Mondiale a 46 punti dalla vetta ed è già fuori dalla corsa per il titolo quando manca ancora l’ultimo atto di Portimao. Una sequenza di risultati disastrosi che è proseguita ieri nel GP di Valencia con il terzo zero della sua stagione, al termine di un weekend da incubo. Costretto a rimontare dalla quarta fila in griglia, commette subito un errore al primo giro e poi si stende nel disperato tentativo di risalire il gruppo.

Yamaha Factory: 10° Maverick Vinales, 12° Valentino Rossi. Risultato estremamente negativo per il team ufficiale della casa di Iwata, che non è mai riuscito a trovare la quadra in questo doppio appuntamento valenciano nonostante un lay-out sulla carta abbastanza favorevole. Il Dottore paga senz’altro le settimane di stop causa Covid, mentre lo spagnolo non ha alibi e deve alzare mestamente bandiera bianca in campionato con la consapevolezza di aver perso (insieme a tutta la Yamaha) una grande occasione.

Honda: Domenica da incubo per la casa di Saitama in quel di Valencia. La migliore Honda al traguardo è quella di Cal Crutchlow, 13° a 23″ dal vincitore, mentre sono ancora più lontani gli ufficiali Stefan Bradl (14° a 27″) e Alex Marquez (16° a 30″). Peccato per Takaaki Nakagami, grande rivelazione del finale di campionato, che è scivolato proprio nel momento in cui stava attaccando la KTM di Pol Espargarò per conquistare il primo meritato podio della sua stagione.

Danilo Petrucci: Ennesima gara da dimenticare della sua ultima annata in Ducati. Il ternano non riesce proprio ad esprimersi sull’asciutto con la sua GP20 ed è costretto ad annaspare ai margini della zona punti lottando nelle retrovie della classifica. Un 15° posto a 30″ dalla testa (e a 22″ dal compagno di squadra Dovizioso) che fotografa sostanzialmente il rendimento medio di Petrux in questo disastroso 2020.

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse