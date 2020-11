MotoGP, GP Portogallo 2020. Valentino Rossi: “Pista fantastica, mi sono trovato bene nei test”

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2020. Nel fine settimana si corre, con il titolo già assegnato, sul circuito particolare di Portimao, in Portogallo. GP d’addio per Valentino Rossi con la Yamaha M1 ufficiale, il Dottore vuol far bene e giocarsi qualcosa d’importante.

Queste le sue parole alla vigilia: “Andare a Portimão è davvero favoloso, quella pista è fantastica. Il grip è migliore rispetto a Valencia, questo ci aiuterà. Mi sono trovato davvero bene durante i test dell’Algarve, all’inizio di quest’anno. E’ diversa da tutte le altre piste che abbiamo visitato durante la stagione ed è nuova per tutti, quindi è molto interessante”.

Il commento di Maverick Viñales: “Non vedo l’ora di guidare la mia M1 sulla pista di Portimão. Ci siamo già andati una volta su una R1 e il feeling era molto buono, quindi sulla M1 sarà ancora meglio e ancora più veloce. Nessuno ha mai guidato le MotoGP sulla pista dell’Algarve prima d’ora, questo rende la gara davvero speciale. Sarà divertente fare esperienza su un circuito nuovo per noi”.

Foto: Lapresse