MotoGP, GP Europa 2020: Valentino Rossi, un ritorno amaro a Valencia. Nuovo problema tecnico e Yamaha in difficoltà

Valentino Rossi si sarebbe aspettato un ritorno decisamente diverso in occasione del GP d’Europa a Valencia (Spagna). Il “Dottore”, costretto a stare fermo nel doppio appuntamento di Aragon per via del Covid-19, ha dovuto fare i conti con i mali della Yamaha e di fatto è arrivato per lui il quinto ritiro stagionale, dovuto in questo caso a un problema elettrico.

La M1, improvvisamente, si è ammutolita e per Valentino la corsa è finita mestamente, senza poter fare nulla. Da questo punto di vista il 15° posto nella classifica generale con 58 punti raccolti è un po’ la cartina di tornasole di un’annata da dimenticare sotto tutti i punti di vista. A Iwata sembrano aver perso la bussola. La sanzione per la sostituzione non consentita delle valvole sui propulsori di Jerez de la Frontera (Spagna) ha riguardato solo i team:

– 50 punti in meno per la Yamaha nel Campionato Costruttori.

– 20 punti per Monster Energy Yamaha nel Campionato a squadre.

– 37 punti per il team Petronas Yamaha SRT nel Campionato a squadre.

I centauri non sono stati coinvolti, anche se per questo qualcuno ha avuto da ridire. Indubbiamente, ciò ha posto l’accento su una serie di criticità tecniche legate ai motori e all’affidabilità in generale. Come dichiarato ieri da Rossi, in Yamaha si ha a disposizione una moto lenta sul dritto e poco affidabile. In sostanza, c’è tanto da lavorare e anche da apprendere, guardando quanto fatto dalla Suzuki. La squadra di Hamamatsu è destinata a vincere il titolo con l’iberico Joan Mir e ha dato una lezione a tutti in termini di progettazione e di concetto. Una moto non certo rivoluzionaria, ma assai consistente, capace di adattarsi a tutte le situazioni con delle gomme “enigmatiche” per i rivali.

Valentino, quindi, spera di voltare pagina, pensando che l’anno venturo sarà nel Team Petronas e magari qualcosa potrebbe cambiare da un punto di vista tecnico. Certo, non semplice riscrivere in breve tempo uno spartito da capo, perché di questo si deve parlare in Yamaha.

Foto: LaPresse