MotoGP, GP Europa 2020: Maverick Vinales utilizzerà il sesto motore e partirà dalla pit-lane domenica

Piove sul bagnato in casa Yamaha. Dopo aver subito la sanzione per la sostituzione delle famose valvole sui motori della M1, non rispettando il congelamento degli stessi da regolamento per non aver richiesto l’approvazione della commissione tecnica prima di effettuare la sostituzione, la Casa di Iwata deve fare i conti con il limite massimo di motori da punzonare. Come prevedono le norme, è permesso l’uso di massimo cinque unità nel corso dell’intera stagione di MotoGP.

Una situazione difficile soprattutto per Maverick Vinales che, in vista di questo weekend del GP d’Europa a Valencia (Spagna), sarà costretto a partire dalla pit-lane per usare il sesto motore e quindi andando oltre il limite consentito. Un’ulteriore zavorra quindi per il team e un grosso ostacolo per lo spagnolo in lizza per il titolo mondiale, essendo terzo a 19 lunghezze nella classifica generale comandata dall’iberico della Suzuki Joan Mir.

Foto: LaPresse