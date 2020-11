MotoGP, Alex Marquez: “La sanzione alla Yamaha è ridicola, dovevano pagare anche i piloti”

Continua a far discutere la penalizzazione nella classifica costruttori inflitta alla Yamaha per il cambio irregolare di valvole. Dopo l’attacco social del campione del mondo in carica Marc Marquez, anche il fratello Alex non ha mancato di tirare una stoccata agli avversari. In un’intervista riportata da Marca, infatti, il pilota della Honda HRC ha definito ridicola la decisione di sanzionare la Yamaha nella classifica costruttori lasciando invariata la situazione dei vari Vinales, Quartararo e Morbidelli.

“E’ una sanzione ridicola, la Yamaha ha barato e i piloti sapevano perfettamente quello che stava accadendo. Tra due anni nessuno ricorderà chi ha vinto il titolo costruttori ed è per questo che alla Yamaha non interessa quella sanzione, visto che l’importante è il titolo dei piloti. Sarebbe anche necessario vedere se cambiando hanno potuto beneficiare tutto l’anno e non solo in quella particolare gara e visto anche che i motori del prossimo anno sono blindati e se hanno fatto quel miglioramento per tutto l’anno potranno anche beneficiarne l’anno prossimo, in qualsiasi caso le regole non sono state seguite, hanno truffato e la sanzione non mi sembra per niente giusta“.

Foto: Shutterstock