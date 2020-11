Motocross, risultato gara-2 GP Garda Trentino 2020 MXGP: trionfa Tim Gajser, Tony Cairoli costretto al ritiro. Il siciliano chiude 3° in campionato

Signore e signori, sipario! Si conclude il Mondiale 2020 di Motocross a Pietramurata, sede del GP del Garda Trentino. In gara-2 della classe MXGP è arrivato il sigillo del campione del mondo Tim Gajser che ha fatto valere la legge del più forte. L’alfiere della Honda ha preceduto il francese della Kawasaki Romain Febvre di 15″977 e l’altro transalpino della Yamaha Gautier Paulin di 19″364, che ha annunciato qualche settimana fa il proprio ritiro agonistico. Gajser quindi conclude nel migliore dei modi la sua annata, suggellata dal quarto titolo iridato in carriera, con il quinto trionfo di un GP in questo particolare 2020 (15 vittorie di manche). In classifica generale lo sloveno ha terminato, infatti, con 720 punti a precedere lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) e il nostro Tony Cairoli, che quindi si è classificato in terza posizione in questo campionato. Un ultimo atto poco fortunato per Tony che, dopo aver centrato l’holeshot, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo essere venuto a contatto con lo svizzero Arnaud Tonus. Un epilogo amaro per Cairoli, che avrebbe preferito concludere in altro modo la sua annata.

Nei migliori dieci troviamo, quindi, Seewer (Yamaha) a 23″276, l’olandese Brian Bogers (KTM) a 27″880, il belga Brent Van Doninck (Yamaha) a 31″674, il belga Clement Desalle (Kawasaki) a 39″181, che lascerà l’attività agonistica come Paulin, il francese Jorrdi Tixier (KTM) a 47″984, il citato Tonus (Yamaha) a 58″086 e il russo Evgeny Bobryshev (Husqvarna) a 1’00″226. Hanno sfiorato la top-10 Alessandro Lupino 11° su Yamaha, e Ivo Monticelli 12° su Gas Gas. In chiave italiana, da segnalare anche il 14° posto di Michele Cervellin (Yamaha) e il 15° di Samuele Bernardini (Yamaha).

Loading...

Loading...

CLASSIFICA GP GARDA TRENTINO 2020 – GARA-2 MXGP

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 33:53.636 0.000 52.133 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:09.613 15.977 51.727 22

3 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34:13.000 19.364 51.642 20

4 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34:16.912 23.276 51.543 18

5 189 BOGERS, Brian NED KNMV Marchetti Racing Team KTMKTM 34:21.516 27.880 51.428 16

6 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 34:25.310 31.674 51.334 15

7 25 DESALLE, Clement BEL FMB Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 34:32.818 39.182 51.148 14

8 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 34:41.620 47.984 50.931 13

9 4 TONUS, Arnaud SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 34:51.722 58.086 50.686 12

10 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR PAR Homes RFX HusqvarnaHusqvarna 34:53.862 1:00.226 50.634 11

11 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 34:54.478 1:00.842 50.619 10

12 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 34:56.195 1:02.559 50.577 9

13 53 WALSH, Dylan GBR MNZ JM Honda Racing Honda 35:06.890 1:13.254 50.321 8

14 747 CERVELLIN, Michele ITA FMI SDMCORSE-YAMAHA Yamaha 35:10.982 1:17.346 50.223 7

15 321 BERNARDINI, Samuele ITA FMI Ghidinelli racing s.s.d s.r.l.Yamaha 35:15.140 1:21.504 50.124 6

16 17 BUTRON, Jose ESP RFME JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 35:16.109 1:22.473 50.101 5

17 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Sarholz Racing TeamKTM 35:17.338 1:23.702 50.072 4

18 7 LEOK, Tanel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 35:18.346 1:24.710 50.048 3

19 811 STERRY, Adam GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 35:23.658 1:30.022 49.923 2

20 152 PETROV, Petar BUL BMF Team VRT Nordpesca Holland KTM 35:45.372 1:51.736 49.418 1

21 201 PICHON, Zachary FRA FFM Honda 33:55.150 -1 Lap 49.353 0

22 132 KUTSAR, Karel EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 34:50.715 55.565 48.041 0

23 920 VALENTIN, Ander ESP RFME Husqvarna 34:30.854 -2 Laps 45.807 0

24 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 19:48.340 -9 Laps 46.956 0

25 6 PATUREL, Benoit FRA FFM JM Honda Racing Honda 11:35.202 -13 Laps 48.159 0

26 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 2:15.669 -18 Laps 41.130 0

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOCROSS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo