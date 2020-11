Motocross oggi, GP Pietramurata MXGP 2020: orari, tv, programma, streaming. A che ora corre Tony Cairoli

Secondo round consecutivo ad Arco di Trento per il Mondiale Motocross, che si appresta ad affrontare oggi il Gran Premio di Pietramurata 2020 valevole come diciassettesima e penultima tappa della stagione. Nella classe MXGP Tim Gajser è ormai ad un passo dal quarto titolo iridato della carriera (il terzo in top class), con la certezza aritmetica che potrebbe arrivare già al termine di gara-1 nel caso in cui riuscisse a guadagnare almeno due punti nei confronti di Tony Cairoli. L’azzurro, reduce dal successo overall nel GP del Trentino, è staccato attualmente di 73 punti dalla vetta della generale quando restano ancora 100 punti a disposizione nelle ultime quattro manche del campionato (tutte in programma ad Arco).

Cairoli punta oggi al bis nell’overall per dimostrare di poter tenere il passo di Gajser e per blindare la seconda posizione in campionato dagli attacchi dello svizzero Jeremy Seewer. In questo finale di annata si profila infatti una bella lotta tra Cairoli e Seewer per chiudere il 2020 da vice-campione, anche se il siciliano della KTM può gestire un discreto margine di 18 punti nei confronti del centauro Yamaha.

Tutte le manche odierne del Gran Premio di Pietramurata 2020 saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player, inoltre gara-1 della MX2 e gara-2 della MXGP verranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2 (in diretta streaming quindi anche e su DAZN). Sarà possibile seguire in chiaro entrambe le heat della MXGP anche in diretta tv su Rai Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del primo atto del trittico di Pietramurata. Di seguito la programmazione completa odierna del GP Pietramurata 2020 di Motocross:

PROGRAMMA GP PIETRAMURATA MOTOCROSS IN TV

Mercoledì 4 novembre

ore 11.15 gara-1 MX2

ore 12.15 gara-1 MXGP

ore 14.10 gara-2 MX2

ore 15.10 gara-2 MXGP

Foto: Credit Infront