Motocross oggi, GP Garda Trentino MXGP 2020: orari, tv, programma, streaming. A che ora corre Tony Cairoli

Dopo 17 round e 34 manche complessive disputate in 8 mesi, siamo arrivati quest’oggi all’ultima giornata di gara del Mondiale Motocross 2020. L’ultima recita stagionale si svolge sul tracciato di Pietramurata per l’evento denominato Gran Premio del Garda Trentino 2020, valevole come 18ma e ultima tappa della stagione per le classi MX2 e MXGP. Tim Gajser ha già festeggiato la certezza aritmetica del suo terzo titolo in top class, ma c’è ancora da stabilire chi concluderà il campionato in seconda posizione tra l’azzurro Tony Cairoli e lo svizzero Jeremy Seewer. Il siciliano della KTM ha 4 punti di vantaggio sul rivale della Yamaha, perciò il suo obiettivo sarà quello di difendere il suo piazzamento nella generale andando a caccia nel frattempo del successo di GP.

Tutte le manche odierne del Gran Premio Garda Trentino 2020 saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player, inoltre gara-1 della MX2 ed entrambe le run della MXGP verranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2. Sarà possibile seguire in chiaro entrambe le heat della MXGP anche in diretta tv su Rai Sport. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’ultima giornata di gara del Mondiale Motocross 2020 per quanto riguarda la classe MXGP. Di seguito la programmazione completa odierna del GP Garda Trentino 2020 di motocross:

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GP GARDA TRENTINO 2020 – MOTOCROSS

Domenica 8 novembre

ore 11.15 Gara-1 MX2 (diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player)

ore 12.15 Gara-1 MXGP (diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player)

ore 14.10 Gara-2 MX2 (diretta streaming su Eurosport Player)

ore 15.10 Gara-2 MXGP (diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Infront