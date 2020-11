Motocross, GP Garda Trentino 2020: Tony Cairoli difende il secondo posto in campionato da Seewer nell’ultimo atto

Dopo 17 round e 34 manche complessive disputate in 8 mesi, siamo arrivati quest’oggi all’ultima giornata di gara del Mondiale Motocross 2020. L’ultima recita stagionale si svolge sul tracciato di Pietramurata per l’evento denominato Gran Premio del Garda Trentino 2020, valevole come 18ma e ultima tappa della stagione per quanto riguarda la classe MXGP. Tim Gajser si è confermato mercoledì scorso campione del mondo della classe regina per il secondo anno consecutivo, a testimonianza di una seconda parte di campionato straripante in cui ha cambiato passo limitando gli errori e trovando una notevole costanza di rendimento.

Lo sloveno della Honda, dopo aver conquistato il quarto titolo mondiale della carriera (il terzo in top class), vuole chiudere quest’oggi in bellezza andando a caccia del quinto successo di GP e della seconda doppietta stagionale (dopo la doppia vittoria di manche del GP di Lommel). Gli avversari del nativo di Ptuj saranno sempre i soliti noti per questa fase conclusiva dell’anno, a partire dal padrone di casa azzurro Tony Cairoli. Il fuoriclasse siciliano della KTM cercherà di disputare un ultimo round di alto livello per affrontare la pausa invernale con fiducia e per difendere il suo secondo posto nella generale dagli attacchi di Jeremy Seewer. Lo svizzero della Yamaha, reduce da un’ottima seconda piazza overall nel GP di Pietramurata, deve recuperare 4 punti su Cairoli nelle ultime due manche di Arco per replicare il secondo posto assoluto ottenuto anche al termine del 2019.

Si profila una giornata molto significativa per il Mondiale Motocross, che si appresta a perdere due grandi interpreti del calibro di Gautier Paulin e Clement Desalle. Entrambi hanno infatti annunciato il ritiro al termine di questa stagione, ma il francese della Yamaha ed il belga della Kawasaki daranno il massimo anche oggi per provare a congedarsi dalla MXGP in grande stile. Italia che, oltre a Cairoli, si aggrappa anche ad Alessandro Lupino e Ivo Monticelli per ottenere un buon risultato nella top10 con la speranza di affacciarsi anche a ridosso della zona podio in caso di partenza ottimale. Obiettivo top15 invece per Michele Cervellin e Samuele Bernardini, che devono ancora accumulare dell’esperienza per competere ad alto livello in una categoria così difficile e competitiva.

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Infront