Moto3, Alex Crivillé: “Arenas ha sofferto ma ha trionfato perchè è stato il più costante”

Si è conclusa ieri un campionato di Moto3 molto particolare nel quale ha trionfato Albert Arenas. Il pilota spagnolo, nonostante il 12° posto nella gara di Portimao, è riuscito a conservare 4 punti di vantaggio su Tony Arbolino e Ai Ogura. Alex Civillé, campione del mondo delle classi 125 e 500 e ambasciatore dell’AMV Seguros, ha analizzato in un’intervista concessa a Marca il successo del 23enne nativo di Girona.

“Non è stata una gara facile. La gestione della corsa è uno dei punti più complicati per un pilota in una categoria competitiva come la Moto3 ed è vero che questa volta gli è costato un po’ di più, ma per tutta la stagione ha saputo essere il pilota più costante e questo lo ha premiati“.

Civillé si è soffermato anche sul successo di Enea Bastianini in Moto2: “Penso che Enea Bastiannini abbia saputo cogliere le opportunità che, nel corso della stagione, gli sono state presentate e ottenere così il titolo mondiale Moto2 in Portogallo. Oltre ad essere veloce, un pilota deve essere il più costante possibile per tutta la stagione e quello che è riuscito a gestire al meglio entrambe le variabili”.

