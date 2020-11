Moto2, GP Europa 2020: Sam Lowes cade a Valencia! Un errore che potrebbe favorire i piloti italiani

E’ in corso il GP d’Europa, round del Mondiale 2020 di Moto2, ma un episodio importante è gia accaduto sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna): il leader del campionato Sam Lowes, infatti, è incappato in una scivolata, percorrendo la curva-6, e non raccoglierà nessun punto in questo round. Un ritiro che potrebbe sorridere ai centauri italiani, in particolare Enea Bastianini e Luca Marini, in lizza per il titolo della media cilindrata e rispettivamente secondo (-7 punti) e terzo (-23). Un brutto errore per il pilota britannico del Team Marc VDS, che nelle ultime apparizioni sembrava aver trovato la quadra, in termini di stabilità e velocità. La pista spagnola non gli è stata, però, così amica e per questo il Mondiale potrebbe riaprirsi.

Foto: LaPresse