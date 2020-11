Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: i risultati del 4 novembre. Avanti Alexander Zverev

A Parigi-Bercy, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, oggi, mercoledì 4 novembre, si è completato il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile, con la disputa degli ultimi undici incontri. Domani si giocheranno tutti gli ottavi di finale.

Il derby iberico premia Rafael Nadal, che rimonta e batte Feliciano López per 4-6 7-6 (5) 6-4, mentre l’australiano Jordan Thompson supera il croato Borna Coric per 2-6 6-4 6-2. Il teutonico Alexander Zverev supera il serbo Miomir Kecmanovic con un duplice 6-2, mentre il transalpino Adrian Mannarino batte il nipponico Yoshihito Nishioka per 6-3 6-7 (5) 6-3.

Il russo Andrey Rublev batte il moldavo Radu Albot per 6-1 6-2, mentre l’argentino Diego Sebastian Schwartzman supera il francese Richard Gasquet per 7-5 6-3. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina supera il transalpino Benjamin Bonzi per 6-4 6-4, mentre l’australiano Alex De Minaur batte l’azzurro Lorenzo Sonego per 6-3 7-5.

Il russo Daniil Medvedev approfitta del ritiro del sudafricano Kevin Anderson, giunto sul punteggio di 5-2 nel corso del tie break del primo set, mentre il canadese Milos Raonic batte il francese Pierre-Hugues Herbert con un duplice 6-4, infine l’elvetico Stanislas Wawrinka batte lo statunitense Tommy Paul per 4-6 7-6 (3) 6-2.

RISULTATI 4 NOVEMBRE 2020

Rafael Nadal batte Feliciano López 4-6 7-6 (5) 6-4

Jordan Thompson batte Borna Coric 2-6 6-4 6-2

Alexander Zverev batte Miomir Kecmanovic 6-2 6-2

Adrian Mannarino batte Yoshihito Nishioka 6-3 6-7 (5) 6-3

Andrey Rublev batte Radu Albot 6-1 6-2

Diego Sebastian Schwartzman batte Richard Gasquet 7-5 6-3

Alejandro Davidovich Fokina batte Benjamin Bonzi 6-4 6-4

Alex De Minaur batte Lorenzo Sonego 6-3 7-5

Daniil Medvedev batte Kevin Anderson 6-6 (5-2) rit.

Milos Raonic batte Pierre-Hugues Herbert 6-4 6-4

Stanislas Wawrinka batte Tommy Paul 4-6 7-6 (3) 6-2

Foto: LaPresse